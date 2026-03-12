Israel dice que ha bombardeado un complejo de desarrollo nuclear en Teherán

Jerusalén, 12 mar (EFE).- El Ejército de Israel bombardeó el complejo de desarrollo nuclear de Taleghan, localizado a las afueras de Teherán, durante sus ataques en los últimos días, informaron las fuerzas armadas este jueves en un comunicado.

«Como parte de las olas de ataques completadas en los últimos días en Teherán, la Fuerza Aérea israelí, actuando bajo inteligencia militar precisa, atacó una ubicación adicional del programa nuclear iraní», señala el comunicado castrense.

La instalación bombardeada se corresponde con el complejo Taleghan, localizado en el complejo militar de Parchin a unos 30 kilómetros al sureste de Teherán, el cual era usado para «avanzar capacidades críticas para desarrollar armas nucleares», según el Ejército.

Imágenes por satélite compartidas este jueves por medios israelíes muestran el área protegida con tres cráteres presuntamente fruto de los ataques israelíes.

El texto añade que en Taleghan se desarrollaban explosivos y «experimentos sensibles» del proyecto AMAD, un programa científico iraní para el desarrollo de armamento nuclear.

En el caso de Taleghan, Israel ya había bombardeado el complejo en octubre de 2024, pero decía que el régimen iraní estaba intentando rehabilitarlo. En noviembre de 2025, el Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional (ISIS, en inglés), con sede en EE.UU., apuntó que Irán estaba reconstruyendo este complejo.

A mediados de febrero de este año, la organización señaló, valiéndose de imágenes satelitales, que las autoridades iraníes habían levantado un sarcófago de hormigón en torno a la instalación de Taleghan 2.

En la ofensiva en curso, el Ejército israelí ya había informado de otro ataque contra el programa nuclear iraní el pasado 3 de marzo contra el complejo Minzadehei, donde aseguró que científicos iraníes trabajaban de manera encubierta.

Israel inició esta guerra contra Irán alegando, como hace el primer ministro Benjamín Netanyahu desde hace décadas, que el régimen iraní estaba cerca de adquirir armas nucleares. Este alegato le sirvió también para la escalada bélica de junio de 2025, con bombardeos junto a EE.UU. contra las centrales nucleares de Furdow, Isfahán o Natanz.

EFE

