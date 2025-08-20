The Swiss voice in the world since 1935

Israel emite 60.000 órdenes de reclutamiento para preparar su ofensiva en ciudad de Gaza

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Jerusalén, 20 ago (EFE).- El Ejército israelí emitió este miércoles alrededor de 60.000 órdenes de reclutamiento para soldados en la reserva, tras la aprobación la noche anterior por el ministro de Defensa, Israel Katz, de los planes militares para tomar la ciudad de Gaza, según informó la propia institución castrense.

«Como parte de los preparativos para la siguiente fase de la operación, esta mañana se emitieron aproximadamente 60.000 órdenes de reclutamiento para reservistas», escribió en su cuenta de X el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee.

Adraee añadió además que 20.000 reservistas previamente movilizados recibirán notificaciones para extender sus órdenes de servicio.

Un oficial israelí, que habló con la prensa internacional poco antes este miércoles, indicó que el Ejército ya ha comenzado los preparativos para expandir la ofensiva hacia la ciudad de Gaza.

Según explicó, hay tropas operando en Yabalia, al norte de la capital del enclave, y en el barrio de Zeitún, donde los ataques se han intensificado desde que, hace casi dos semanas, el gabinete de seguridad israelí aprobó la toma de Gaza y otras zonas costeras, lo que obligaría al desplazamiento hacia el sur de más de un millón de personas.

El oficial no precisó cuándo comenzarán las evacuaciones ni cuándo ingresarían las tropas a la ciudad, pero aseguró que la operación se desarrollaría en varias fases. Medios israelíes señalan que los combates podrían prolongarse hasta principios de 2026.EFE

vsj/mt/jac

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR