Israel extiende la detención de la española Reyes Rigo hasta el día 10

Jerusalén, 8 oct (EFE).- Un tribunal israelí en la ciudad sureña de Beersheva extendió este miércoles el arresto de la española Reyes Rigo, acusada de morder a una funcionaria de la prisión, hasta el próximo viernes.

«La detención de la detenida que mordió a una funcionaria se ha prorrogado hasta el 10 de octubre», confirmó a EFE una fuente con conocimiento del dictamen.

La activista española Alejandra Martínez detalló, a su llegada a España tras su deportación, que la última información sobre Rigo es que en la noche del domingo fue sacada de la habitación con «extrema violencia».

Tras varias deportaciones de grupos, seis integrantes de la Flotilla Global Sumud continúan retenidos este martes en la prisión israelí de Ketziot, entre ellos Rigo.

Israel empezó el pasado sábado a deportar a activistas de distintas nacionalidades hacia Turquía, y este misma madrugada, interceptó embarcaciones de una nueva escuadrilla, la Flotilla de la Libertad, y arrestó a alrededor de 145 personas tras ser interceptados por la Armada israelí en aguas internacionales. EFE

