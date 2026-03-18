Israel felicita a Milei por la presidencia de la Alianza para el Recuerdo del Holocausto

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Jerusalén, 18 mar (EFE).- El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, felicitó este miércoles al presidente argentino, Javier Milei, por asumir la presidencia de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA).

«Estamos seguros de que, bajo la presidencia de Milei, la IHRA servirá como una fuerza vital en la lucha contra la negación del Holocausto y en el homenaje a los sobrevivientes», dice el ministro en un mensaje en sus redes sociales.

Y añade que «en una época de creciente antisemitismo, esto es más importante que nunca».

Milei es uno de los principales aliados internacionales de Israel y visitó Israel en junio de 2025, justo antes del ataque de Israel a Irán que desembocó en la llamada guerra de los doce días con la República Islámica. EFE

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