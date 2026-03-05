Israel ha registrado al menos 13 impactos de misiles o metralla desde que empezó la guerra

Jerusalén, 5 mar (EFE).- Desde el inicio de la guerra con Irán se han producido en Israel al menos 13 impactos por los ataques con misiles iraníes, confirmó a EFE el Ejército de Israel, de los cuales al menos cuatro han sido directos y se desconoce cuántos se corresponden a metralla o proyectiles con bombas de racimo.

«Hay 13 lugares de impactos destacados, a los que las fuerzas del Comando del Frente Interior han llegado y desarrollado operaciones de búsqueda, rescate y asistencia para la población civil», señalaron las fuerzas armadas, que rechazaron dar más detalles sobre su distribución por motivos de seguridad.

Israel somete a censura militar los impactos de los misiles iraníes, que pueden impactar en áreas civiles pero también en infraestructuras estratégicas (políticas, económicas, militares, etc.), por lo que es posible que la cifra sea mayor a la aportada por las fuerzas armadas.

Hasta el momento se conocen cuatro impactos directos de misiles iraníes.

El primero fue el sábado en Tel Aviv (centro), que se cobró la vida de una mujer filipina de 32 años; el segundo fue el domingo a media tarde en Beit Shemesh (centro), en el que murieron otras nueve personas. EFE acudió a ambas ubicaciones y atestiguó los daños.

El tercero impactó en la noche del domingo en una carretera a las afueras de Jerusalén, también en el centro del país, hiriendo a tres personas; y, el cuarto, en Beersheba (sur), causando 19 heridos, según el diario The Times of Israel.

Desde el inicio de la guerra y a diferencia de la escalada bélica de junio de 2025, Israel ha detectado varios lanzamientos de misiles con bombas de racimo incorporadas, que han causado numerosos impactos al fragmentarse pero menores daños. También son múltiples los daños al caer en territorio israelí metralla y restos de las intercepciones de los proyectiles.

Mientras la represalia iraní ha matado en Israel a diez personas, los ataques conjuntos entre Israel y Estados Unidos se han cobrado la vida de 787 personas en Irán, según la Media Luna Roja (que no actualiza sus datos desde el martes).

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en EE.UU., cifra en al menos 1.097 civiles los que han muerto en Irán, incluidos 181 niños menores de 10 años.EFE

pbj/mt/jgb