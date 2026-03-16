Israel inicia nueva oleada de ataques en las ciudades iraníes de Teherán, Shiraz y Tabriz
Jerusalén, 16 mar (EFE).- Israel anunció este lunes que sus cazas han comenzado una nueva oleada de ataques «a gran escala» en las ciudades iraníes de Teherán, Shiraz y Tabriz.
«Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) acaban de iniciar una oleada de ataques a gran escala contra la infraestructura del régimen terrorista iraní en Teherán, Shiraz y Tabriz», informó el Ejército israelí mediante un comunicado sin dar más detalles. EFE
