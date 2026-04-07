Israel insta a buques de la costa sur de Líbano que «por seguridad» naveguen hacia Tiro

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Jerusalén, 7 abr (EFE).- El Ejército de Israel instó este martes a los buques que se encuentren frente a la costa sur del Líbano a que naveguen «inmediatamente» y «por seguridad» hacia el norte, en dirección a Tiro, asegurando que la actividad de la milicia chií Hizbulá los pone en peligro.

«La actividad de Hizbulá pone en peligro a los buques de guerra en la zona marítima entre Tiro y Ras al Naqura, lo que obliga al Ejército de Israel a actuar contra él en el dominio marítimo», indicó el portavoz del Ejército en árabe, Avichay Adraee.

En el mensaje, Adraee adjuntó un mapa en el que señala la zona marítima a la que los buques «deben dirigirse inmediatamente».

Desde hace más de un mes, Israel mantiene una intensa ofensiva aérea y terrestre contra el Líbano, que ha provocado el desplazamiento forzado de aproximadamente 1,2 millones de personas.

Esta es la primera vez, desde el inicio de la ofensiva israelí contra el país árabe, en la que el Ejército envía órdenes a los buques de la costa del Líbano.

En este contexto, la semana pasada confirmó sus intenciones de apoderarse la región meridional del país, que va desde la divisoria de facto hasta el río Litani (más de un 10 % de la extensión de Líbano), en la que sería su sexta invasión a algún nivel del territorio del sur libanés desde 1978.

Mientras, el recuento de muertos por la ofensiva israelí contra el Líbano desde su inicio hace más de un mes continúa aumentando y se elevó este lunes a 1.497, entre ellos 130 niños, y el de heridos a 4.639, informó el Centro de Operaciones de Emergencia libanés. EFE

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