Israel intercepta flotilla para Gaza lejos de su costa y detiene al menos a 175 activistas

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El ejército israelí interceptó este jueves frente a las costas de Grecia parte de una flotilla de barcos con ayuda para Gaza y detuvo a decenas de militantes propalestinos que serán llevados a Grecia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí anunció la detención de 175 personas en una veintena de embarcaciones. Los organizadores de la flotilla, que contaba con más de 50 barcos, hablan de 211 militantes.

El canciller israelí, Gideon Saar, anunció en X que los activistas «serán llevados a tierra en Grecia en las próximas horas» tras un acuerdo con el gobierno de ese país.

Italia y Alemania dijeron seguir la situación con «inquietud» y Francia pidió «a todas las partes» respetar el derecho internacional. El gobierno español, muy crítico con las autoridades israelíes, envió la «más enérgica condena por la detención de la flotilla».

Los cuatro países aseguraron tener ciudadanos entre los militantes de la flotilla, que quería llevar ayuda humanitaria a Gaza, cuyos accesos siguen restringidos pese al alto el fuego en vigor desde octubre.

Las autoridades israelíes controlan todos los puntos de entrada a Gaza y han sido acusadas por la ONU y oenegés extranjeras de impedir el ingreso de bienes al territorio.

Estas restricciones y los dos años de guerra entre Israel y Hamás estallada en octubre de 2023 han desembocado en una grave escasez en la Franja.

– «Secuestrados» –

Por la noche, la flotilla «Global Sumud» había indicado en X que algunos de sus barcos fueron abordados «por lanchas militares cuyos ocupantes se identificaron como de ‘Israel'».

Añadió que los ocupantes fueron «apuntados con láseres y armas de asalto semiautomáticas» y que los soldados «ordenaron a los participantes que se agruparan en la parte de la delantera de los barcos y se pusieran a cuatro patas».

Fueron «secuestrados» por Israel, denunció en una rueda de prensa de los organizadores Yasmine Scola, que está a bordo de uno de los barcos no interceptados. Según ella, la embarcación lleva material escolar y alimentos.

En cambio, las autoridades israelíes dijeron haber encontrado preservativos y cocaína en los barcos interceptados.

También aseguraron que los militantes «se divertían» en los navíos israelíes tras su captura y difundieron imágenes de personas haciendo la rueda o pirámides humanas.

Según verificaciones realizadas por la AFP, que se basó en los datos de navegación de los organizadores, los barcos fueron interceptados en la zona económica exclusiva (ZEE) de Grecia.

Una veintena de barcos continúan camino de Gaza, la mayoría están ya en aguas territoriales griegas al sur de Creta, según esta misma fuente.

Durante la conferencia de prensa, los organizadores dijeron desconocer qué tenían previsto hacer los otros buques.

– «Se imponía una acción precoz» –

«La operación se llevó a cabo en aguas internacionales, pacíficamente, sin hacer víctimas», declaró el portavoz de la cancillería israelí, Oren Marmorstein.

«Debido al gran número de embarcaciones partícipes en la flotilla, al riesgo de escalada y a la necesidad de impedir la violación de un bloqueo legal, se imponía una acción precoz», agregó.

Amnistía Internacional reprochó a Israel que su Marina «recorra cientos de millas náuticas para impedir a barcos civiles que transportan comida, leche infantil y material médico lleguen a los palestinos».

Según la oenegé, esto «demuestra hasta dónde Israel está dispuesto a ir para mantener su bloqueo cruel e ilegal».

Esta flotilla partió en las últimas semanas de Marsella (Francia), Barcelona (España) y Siracusa (Italia).

Un primer intento en 2025, en el que participaron activistas como Greta Thunberg, terminó también interceptado. Sus integrantes fueron detenidos y expulsados por Israel, que desmintió los malos tratos denunciados por los activistas.

La Franja de Gaza, gobernada por el movimiento islamista palestino Hamás, está sometida a un bloqueo israelí desde 2007.

La devastadora guerra desencadenada por el ataque sin precedentes de Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023 provocó una grave escasez de alimentos, agua, medicamentos y combustible.

Desde el inicio de un precario alto el fuego en octubre de 2025, el ejército israelí controla más de la mitad del territorio costero palestino y mantiene restringido el acceso de ayuda.

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