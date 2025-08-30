Israel mata a 12 palestinos en un ataque contra un horno comunitario en la ciudad de Gaza

Gaza, 30 ago (EFE).- El Ejército israelí mató este sábado a 12 palestinos, cinco de ellos menores, en un bombardeo contra un horno comunitario en la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza, dijo el portavoz de la Defensa Civil gazatí, Mahmud Basal, en un mensaje a la prensa.

El ataque se produjo en la zona de Sheikh Radwan, en el norte de la localidad, a medida que las fuerzas israelíes intensifican sus bombardeos y las tropas avanzan lentamente hacia el interior de la ciudad.

En imágenes compartidas en redes sociales se pueden ver varios cuerpos tirados por el suelo junto a trozos de pan.

Además, en el barrio de Rimal, el Ejército israelí bombardeó un edificio residencial de varias plantas, matando al menos a siete personas.

Basal dijo que algunos gazatíes que simplemente estaban andando por la calle junto al edificio resultaron heridos por el ataque.

En un breve mensaje, el Ejército israelí dijo que este sábado llevó a cabo un ataque contra un «terrorista clave de Hamás» en la ciudad de Gaza, sin dar más detalles sobre la ubicación o el objetivo.

Las fuerzas israelíes defendieron que el grupo islamista, que controla el enclave, utiliza a los civiles de Gaza como «escudos humanos», una acusación que Israel repite cuando ataca objetivos protegidos por el derecho internacional, como escuelas u hospitales.

El Ejército dijo que tomó medidas para «mitigar» el daño a los civiles antes del ataque.

Al menos 59 personas han muerto en lo que va de sábado en los ataques israelíes contra la Franja de Gaza, según fuentes médicas gazatíes.

La mayoría, más de una treintena, han perdido la vida en la ciudad de Gaza y sus alrededores.

Basal, el portavoz de la Defensa Civil, dijo en su mensaje que los ataques israelíes contra la ciudad se han intensificado «significativamente» durante el último día.

De momento no hay informes de que las tropas israelíes hayan entrado en el interior de la ciudad, aunque sí han tomado posiciones en algunos barrios limítrofes y han intensificado sus bombardeos contra la zona.

También han declarado la ciudad una «zona de combate peligrosa» y animado al cerca del millón de gazatíes que ahí se refugian a abandonarla de cara a la anticipada invasión ordenada por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.EFE

