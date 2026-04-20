Israel mata a dos palestinos en un ataque en campamento de Al Bureij en el centro de Gaza

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Gaza, 20 abr (EFE).- El Ejército israelí mató esta madrugada a dos palestinos en un ataque aéreo cerca de una rotonda localizada en el campamento de refugiados de Al Bureij, en el centro de Gaza.

El ataque, según una fuente del Hospital Al Aqsa y fuentes locales a Wafa, fue perpetrado por un dron israelí en el área de la rotonda 17 de la calle Al Rashid; mientras que en el sur de la Franja varias personas resultaron heridas por disparos en la ciudad de Jan Yunis.

Además, un puesto policial palestino al oeste de la ciudad de Gaza fue atacado, causando solo heridos, mientras que tanques israelíes abrieron fuego en varias zonas cercanas a la línea amarilla.

Por otra parte, un grupo de hombres armados entró en el barrio de Atatra, en el noroeste de Beit Lahia y cerca de donde las tropas israelíes siguen desplegadas, antes de retirarse de nuevo al otro lado de esta franja, según fuentes locales.

Pese al alto el fuego, en vigor desde octubre de 2025, los drones y las tropas israelíes continúan disparando casi a diario contra palestinos, también cerca de la denominada línea amarilla aunque no representen ninguna amenaza para sus vidas.

En total, más de 775 palestinos han muerto desde entonces por fuego israelí, de ellos más de 200 cerca de esta divisoria no demarcada en su totalidad y que debía ser de carácter temporal.

El número total de palestinos muertos en Gaza desde octubre de 2023 supera los 72.550, entre ellos más de 21.000 niños, según datos de Sanidad gazatí, en una operación bélica israelí que ya en septiembre de 2025 una Comisión Internacional Independiente de la ONU calificó de «genocidio» contra los palestinos. EFE

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