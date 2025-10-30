Israel recibe de la Cruz Roja los cuerpos de dos presuntos rehenes devueltos por Hamás

Jerusalén, 30 oct (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció que el Ejército israelí ha recibido de manos de la Cruz Roja en Gaza los ataúdes que portan, presuntamente, los cuerpos de dos rehenes devueltos previamente por Hamás.

«Israel ha recibido, a través de la Cruz Roja, a dos secuestrados fallecidos que fueron entregados al Ejército y las fuerzas del Shin Bet dentro de la Franja de Gaza. De allí, serán transferidos a Israel, donde serán recibidos con honores militares por el rabino jefe del Ejército», recoge el comunicado publicado por la oficina de Netanyahu.EFE

