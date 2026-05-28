Israel repudia a Guterres tras entrar en la ‘lista negra’ de la violencia sexual de la ONU

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Jerusalén, 28 may (EFE).- El Ministerio de Exteriores israelí arremetió este jueves en un comunicado contra el secretario general de la ONU, António Guterres, por la decisión de incluir a Israel en la lista de países que cometen violencia sexual relacionada con los conflictos (VSRC) , tildándola de «vergonzosa y absurda».

«Dado que António Guterres ha elegido violar cada estándar de honestidad, integridad y profesionalidad, Israel ha decidido cortar todos los lazos con la oficina del secretario general y esperaremos hasta que se nombre a un nuevo secretario general de la ONU», recoge el comunicado.

Israel acusó a Guterres de «explotar sus últimos meses como secretario general para fabricar acusaciones infundadas contra Israel».

Exteriores reiteró además que niega concienzudamente las acusaciones de comisión de violencia sexual.

«La decisión de hoy debe entenderse en su auténtico contexto: un intento de crear una falsa simetría entre Israel y las atrocidades sexuales reales cometidas por Hamás. Esta es su única motivación», añade el ministerio.

Según el diario israelí Haaretz, Guterres ya advirtió a Israel en 2025 de que si no tomaba medidas sería incluido en la lista. Hamás acababa de ser incluido en esta misma por la violencia sexual cometida contra los rehenes en Gaza y durante los ataques del 7 de octubre de 2023.

Entonces, el secretario general de la ONU apelaba a Israel a hacer rendir cuentas a los responsables de los presuntos crímenes sexuales cometidos por sus fuerzas de seguridad, recoge Haaretz.

La ONG israelí B’Tselem ha documentado numerosos casos de agresiones sexuales a prisioneros israelíes en las cárceles israelíes.

Uno de los casos más conocidos al respecto fue la filtración en 2024 de un vídeo en el centro de detención israelí de Sde Teiman (en el desierto sureño del Néguev) en el que varios agentes de seguridad israelíes abusaban de un preso palestino, que llegó gravemente herido al hospital y con una lesión en el recto.

El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, destituyó el martes del Ejército a la antigua fiscal militar, Yifat Tomer Yerushalmi, para la que el Ministerio de Defensa pide «muchos años» de cárcel, por compartir el vídeo con la prensa. El nuevo fiscal militar, Itay Offir, archivó el caso contra los cinco soldados reservistas sospechosos de perpetrar la violación.EFE

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