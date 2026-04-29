Israel sigue violando el alto el fuego en Líbano, donde el total de muertos sube a 2.576

2 minutos

Beirut, 29 abr (EFE).- Israel volvió a atacar este miércoles diversas localidades del sur del Líbano pese al alto el fuego en vigor entre ambos países, lo que elevó a 2.576 el número de muertos en el territorio libanés desde el inicio del conflicto hace alrededor de dos meses.

Entre otras zonas, los cazas israelíes alcanzaron este miércoles Touline, Jmeijme, Nabatieh al Fawqa o las inmediaciones de Al Malikiyah, mientras también se registraron ataques de artillería en Khirbet Slem y demoliciones de viviendas en Bint Jbeil, informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN).

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano indicó en sendos comunicados que dos personas murieron y otras 22 resultaron heridas en un ataque en Jouayya, al tiempo que otra acción en Tayr Debba causó otros tres fallecidos, entre ellos un niño, y once heridos más.

Con estos y otros bombardeos, el balance de víctimas desde el comienzo de la ofensiva israelí contra el Líbano el pasado 2 de marzo ascendió a 2.576 muertos y 7.962 heridos, según los últimos datos difundidos por ese mismo centro, perteneciente al Ministerio de Salud Pública.

El pasado 17 de abril, entró en vigor un cese de hostilidades que se prevé que continúe al menos hasta mediados de mayo y que tiene como objetivo avanzar hacia unas negociaciones más en profundidad entre el Líbano e Israel.

Pese a ello, Israel ha continuado atacando el territorio libanés a diario y llevando a cabo demoliciones masivas de viviendas en los pueblos que ocupa en el sur del Líbano, donde Hizbulá también comenzó a responder a esas violaciones a partir del quinto día de la tregua. EFE

njd/kba/psh