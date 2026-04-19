Israel y Argentina firman los Acuerdos de Isaac para reforzar su alianza estratégica

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Jerusalén, 19 abr (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente de Argentina, Javier Milei, firmaron este domingo en Jerusalén los denominados «Acuerdos de Isaac», un nuevo marco estratégico destinado a reforzar la cooperación bilateral y ampliar las alianzas de Israel con países afines en América Latina.

La iniciativa, presentada durante un acto oficial tras la firma de varios acuerdos sectoriales, busca fortalecer los vínculos «diplomáticos, comerciales, culturales y de seguridad» entre Israel, Argentina y otros socios potenciales, con una invitación abierta a países que compartan «valores de libertad, democracia y Estado de derecho» en la región, afirmó Milei durante el evento.

«Durante décadas, nuestra región ha sido arrastrada hacia la decadencia por gobiernos de izquierda y anticapitalistas que hicieron causa común con el terrorismo, el narcotráfico y el antisemitismo. Eso tiene que cambiar. Y hoy, con el respaldo de Estados Unidos, tenemos la oportunidad de producir ese cambio transformador», agregó el mandatario argentino.

Como parte de la jornada, autoridades de ambos países rubricaron memorandos de entendimiento en áreas como la inteligencia artificial y el transporte aéreo.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, participó en la firma de un acuerdo en el ámbito tecnológico, mientras que la ministra de Transporte, Miri Regev, suscribió un convenio de servicios aéreos junto al canciller argentino, Pablo Quirno.

El acuerdo en materia de inteligencia artificial contempla el impulso de la cooperación tecnológica entre ambos países, con el objetivo de fomentar la innovación, el desarrollo conjunto y el intercambio de conocimientos en un sector considerado estratégico por ambas administraciones.

Durante su intervención, Netanyahu situó los Acuerdos de Isaac como una extensión del espíritu de los Acuerdos de Abraham, impulsados en 2020 con el respaldo de Estados Unidos durante la primera administración del actual presidente estadounidense, Donald Trump.

La iniciativa, afirmaron Milei y Netanyahu, queda abierta a la adhesión de otros países de América Latina, en lo que ambos líderes presentaron como un supuesto nuevo eje de cooperación internacional en Occidente.

Por su parte, Milei calificó la iniciativa como «un paso histórico» para profundizar la relación entre ambos países y promover un bloque de naciones alineadas «en la defensa de la libertad y la seguridad».

El presidente argentino reiteró el respaldo de su Gobierno a Israel y a Estados Unidos, y defendió la creación de alianzas internacionales basadas en valores comunes. Asimismo, recordó los atentados contra la AMIA y la embajada israelí en Buenos Aires, «atribuidos por la justicia argentina a Irán», y reclamó justicia para las víctimas.

El embajador de EE.UU. en Israel, Mike Huckabee, elogió durante el acto «el liderazgo» de Netanyahu y Milei, al afirmar que ambos representan «valores fundamentales de la civilización occidental» y actúan «con claridad moral».

Huckabee consideró además que los Acuerdos de Isaac representan «una oportunidad extraordinaria» para ampliar la cooperación entre Israel, Argentina y otros países, y subrayó el respaldo estadounidense a este tipo de iniciativas. EFE

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