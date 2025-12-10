Israel y Bolivia restablecen sus relaciones diplomáticas en un acto en Washington

Israel y Bolivia restablecieron este martes en un acto en Washington sus relaciones diplomáticas, interrumpidas prácticamente desde 2009 a causa de los diversos conflictos en Oriente Medio.

«Hoy cerramos el largo, innecesario capítulo de separación entre nuestras dos naciones amigas», declaró el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, en el acto celebrado en la residencia del embajador israelí en la capital estadounidense.

«Desde 2009, excepto un breve periodo de tiempo, Israel y Bolivia no mantenían relaciones diplomáticas», recordó el canciller, en presencia de su homólogo boliviano, Fernando Aramayo.

En 2009 el entonces presidente Evo Morales expulsó al embajador israelí en protesta por la Operación Plomo Fundido que Israel llevó a cabo en Gaza.

Morales se unió al mismo tiempo a Venezuela y Nicaragua en la política de estrechar vínculos con Irán.

En 2020 las relaciones entre ambos países se reanudaron con la llegada de un efímero gobierno de derecha a La Paz.

Pero la situación volvió a agravarse a raíz de la guerra en Gaza, tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Con el izquierdista Luis Arce en la presidencia, Bolivia fue a fines de octubre de ese año el primer país latinoamericano en romper relaciones con Israel.

En aquel momento, Israel calificó esta decisión como «una capitulación ante el terrorismo».

Bolivia también se sumó en octubre de 2024 al procedimiento contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), iniciado por Sudáfrica por violación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Genocidio.

Un nuevo presidente de centroderecha, Rodrigo Paz, fue elegido en Bolivia en octubre de este año.

Saar recordó que se reunió con el nuevo presidente boliviano al día siguiente de su elección. Ambos países decidieron rápidamente normalizar las relaciones, en un contexto de acercamiento también a Washington.

«Nos sentimos muy cercanos al pueblo de Israel porque compartimos muchos desafíos», indicó el canciller boliviano.

«Estamos conscientes del gran camino que tenemos por delante y los desafíos que vamos a enfrentar» añadió.

Bolivia decidió eliminar la obligación de visado para los turistas israelíes y para los estadounidenses.

Ambos cancilleres, que mantendrán reuniones con responsables políticos en Washington, acordaron también reforzar la cooperación en sectores como el agrícola.

