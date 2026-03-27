Israel y EE.UU. atacan complejos nucleares iraníes, sin víctimas ni fugas radiactivas

3 minutos

(Actualiza con la versión del Ejército israelí)

Teherán, 27 mar (EFE).- Israel y Estados Unidos atacaron este viernes en el centro de Irán instalaciones nucleares de la República Islámica, sin que hubiera muertos ni fugas radiactivas, según las autoridades iraníes, ataques posteriormente confirmados por el Ejército israelí.

Irán informó del bombardeo al complejo de procesamiento de agua pesada de Jondab y de producción de torta amarilla (concentrado de uranio) de Ardakan, en la provincia de Yazd.

«La planta de Jondab (reactor de investigación de agua pesada) fue atacada por enemigos sionistas y estadounidenses”, denunció el vicegobernador político, de seguridad y social de la provincia de Markazi (centro), Hasan Qamari, según reportó la agencia IRNA.

Por su parte, el Ejército de Israel aseguró que su fuerza aérea atacó una planta de extracción de uranio ubicada en esa provincia, en el centro de Irán, aunque su descripción no coincide con la de las instalaciones atacadas según Irán.

«Como parte de la ofensiva contra el programa nuclear del régimen terrorista iraní: Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron una instalación única en Irán utilizada para la producción de materias primas necesarias para el enriquecimiento de uranio», recoge el comunicado israelí.

Las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI), que aseguraron que se trata de la única instalación de este tipo en todo Irán, indicaron que con este ataque se priva al régimen de los ayatolás de «la materia prima necesaria para estos procesos y debilita aún más su programa de armas nucleares».

Por su parte, el dirigente regional iraní, Hasan Qamari, consideró que estos ataques reflejan «la desesperación» de los adversarios ante los avances científicos e industriales de la República Islámica y aseguró que no afectarán al desarrollo de las actividades nucleares e industriales de Irán.

Qamari aseguró que «no se ha producido ninguna fuga radiactiva y que la población no debe preocuparse en absoluto».

Además, la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) anunció que Estados Unidos e Israel atacaron su instalación de torta amarilla (óxido de uranio concentrado) en la ciudad central de Ardakan, donde tampoco hubo liberación de materiales radiactivos al exterior del complejo.

Esta planta de Ardakan es una instalación clave donde el mineral de uranio se transforma en torta amarilla o concentrado de uranio, un paso intermedio antes del enriquecimiento nuclear.

No es la primera vez que los ataques israelí-estadounidenses alcanzan centros nucleares de Irán en los 28 días de guerra.

La planta nuclear de Natanz ya fue golpeada en dos ocasiones durante este conflicto, a lo que Irán respondió con el lanzamiento de misiles y drones contra la ciudad israelí de Dimona, muy cerca de instalaciones nucleares. EFE

ash-ngg-cma/jlr/lss