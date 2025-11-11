Israel y la RD del Congo quieren fortalecer sus relaciones en seguridad y agricultura

Nairobi, 11 nov (EFE).- El presidente de Israel, Isaac Herzog, y su homólogo de la República Democrática del Congo (RDC), Félix Tshisekedi, afirmaron este martes que quieren fortalecer las relaciones bilaterales en ámbitos como la seguridad, la defensa, la agricultura o las infraestructuras, pero también la minería o la energía.

«Nuestra conversación se centró en fortalecer y mejorar nuestras relaciones (…) Como saben, Israel está altamente desarrollado en muchos ámbitos, como la seguridad, la defensa, la agricultura, las infraestructuras, la alta tecnología y la protección del medio ambiente», dijo Tshisekedi al comparecer ante la prensa tras reunirse con Herzog en Kinsasa.

Asimismo, el mandatario congoleño mencionó ámbitos en los que los empresarios israelíes podrían encontrar oportunidades en la RDC, como la minería, las infraestructuras, la energía, la ciencia, la agricultura, la educación y la salud.

«Tenemos numerosas oportunidades para forjar alianzas estratégicas y mutuamente beneficiosas. No hay duda de que podemos lograr mucho», añadió.

Por su lado, el dirigente israelí reiteró su llamamiento a la comunidad internacional a que dirija su atención al conflicto en el este de la RDC «en lugar de centrarse obsesivamente en Israel».

El Estado hebreo «tiene una gran admiración por África», aseveró Herzog, al asegurar que ambos países tienen «profundos lazos arraigados en la Biblia» y «una amistadyhn que ha durado años y décadas».

Esta es la primera visita de Herzog a África central y a la RDC y busca consolidar las relaciones con el Gobierno congoleño, tras haberse reunido previamente con Tshisekedi en 2021 en Jerusalén y, más recientemente, en enero de este año en Davos (Suiza).

Hace dos años, Tshisekedi aseguró al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que trasladaríaa la embajada de la RDC de Tel Aviv a Jerusalén -un movimiento condenado anteriormente por la comunidad internacional-, mientras que Israel abriría una embajada en Kinsasa.

Sin embargo, esto no sucedió y la embajada israelí de Luanda (Angola) sigue siendo la que ofrece servicios también para los ciudadanos de la RDC, Mozambique y Santo Tomé y Príncipe, de acuerdo con la página oficial de servicios diplomáticos de Israel.

La visita de Herzog a la RDC se enmarca en su breve gira africana, que tuvo como primera parada Zambia, donde se reunió en Lusaka, la capital, con el presidente Hakainde Hichilema, en la primera visita de un jefe de Estado israelí a ese país africano.

La visita se produjo tras la reapertura, el pasado agosto, de la embajada de Israel en Zambia, después de más de cincuenta años cerrada, un hecho que Herzog describió como «un paso que simboliza un nuevo capítulo» en las relaciones bilaterales. EFE

