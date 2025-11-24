Israel y Paraguay acuerdan reforzar defensa y seguridad durante visita del canciller Saar

Asunción, 24 nov (EFE).- Israel y Paraguay acordaron este lunes reforzar «las capacidades» en defensa y seguridad mediante el intercambio de información, así como la venta de equipos y servicios y el entrenamiento conjunto de unidades militares, según un memorando firmado durante la primera visita del canciller israelí, Gideon Saar, a Asunción.

El Memorándum de Entendimiento, suscrito por el ministro de Defensa, Óscar González, y el embajador de Israel, Amit Mekel, en presencia de Saar y del canciller anfitrión, Rubén Ramírez, «tiene por objeto establecer un marco de cooperación destinado a fortalecer las capacidades de defensa y seguridad», señaló la Cancillería paraguaya.

El convenio busca «facilitar el conocimiento recíproco de sus necesidades y programas de defensa e industria militar», promover la cooperación industrial y el desarrollo de capacidades, además de «habilitar un diálogo político-militar permanente» sobre asuntos estratégicos y temas de interés mutuo.

Entre otros, el convenio incluye «la adquisición y venta de equipos y servicios de defensa; el entrenamiento conjunto de unidades militares, la cooperación industrial, la asistencia mutua en situaciones de emergencia».

En una declaración a los medios, Ramírez dijo que el memorando «es de implementación inmediata», al tiempo que consideró que «refuerza el camino de cooperación bilateral» y permitirá al país mejorar «en todos los sentidos» su capacidad en seguridad.

«Estamos trabajando en una cooperación permanente en materia de seguridad, en la lucha contra el crimen trasnacional organizado, en la lucha contra el terrorismo. Estamos trabajando por una seguridad y una paz que nos permitan preservar lo que es más fundamental y valioso, la libertad», afirmó el canciller paraguayo.

Los ministros de Exteriores firmaron igualmente un memorando de entendimiento sobre cooperación en materia diplomática, que incluye programas de formación en áreas como diplomacia pública, marca país, gestión comunicacional en situación de crisis e inteligencia artificial. EFE

