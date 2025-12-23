Italia elimina el enfático ‘sí’ final del himno nacional en actos institucionales

Roma, 23 dic (EFE).- El Estado Mayor de la Defensa italiano dispuso que en eventos y ceremonias militares de relevancia institucional donde se cante «Il Canto degli Italiani», el himno nacional, se omita el enfático ‘sí’ final tras la frase «L’Italia Chiamò (Italia llamó)», informaron medios locales este martes.

La medida, en vigor desde el pasado 2 de diciembre, se basa en un decreto del Presidente de la República publicado en marzo de este año sobre las modalidades de ejecución del himno nacional.

Esta orden fue transmitida a todas las unidades y cuerpos de las Fuerzas Armadas con la indicación de garantizar su “estricta observancia” en todo el territorio.

El verso final del himno dice: “Stringiamci a coorte, siam pronti alla morte, l’Italia chiamò. Sì”, que en español puede traducirse como: “Unámonos en cohorte, estamos listos para la muerte, Italia llamó. Sí”.

En los eventos deportivos se podrá seguir utilizando el conocido ‘si’ al final del himno.

La exclamación final no figura en el texto original aprobado por decreto, motivo por el que las autoridades han ordenado su supresión en la versión cantada durante actos oficiales.

La directiva ha generado malestar en algunas unidades militares, informaron medios italianos, que señalan que la aplicación tardía de una norma aprobada meses atrás no ha pasado inadvertida entre los efectivos.

“El Canto degli Italiani”, también conocido como himno de Mameli, fue escrito en 1847 por el poeta y patriota Goffredo Mameli, con música de Michele Novaro, y se convirtió en símbolo de la unificación italiana.

Aunque fue adoptado de forma provisional en 1946, tras la proclamación de la República, solo fue reconocido oficialmente como himno nacional en 2017. EFE

mla/ccg/fpa