Italia pide a Israel detener los ataques de colonos tras el último con italianos heridos

Roma, 30 nov (EFE).- El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha instado este domingo a Israel a detener los ataques de colonos en Cisjordania, tras el último la pasada noche en el que tres voluntarios italianos han resultado heridos cerca de Jericó.

«El llamamiento que lanzamos al Gobierno de Israel es que contenga a los colonos e impida que sigan estos episodios de violencia que no contribuyen al plan de paz en el que todos estamos trabajando», dijo Tajani en la asamblea del partido ‘Noi Moderati’ en Roma.

El Ministerio de Exteriores ha confirmado esta mañana que tres italianos, voluntarios internacionales, han sido víctimas la pasada noche de una agresión por parte de colonos israelíes en la casa en la que residían cerca de la localidad palestina de Jericó.

Los agresores, según el Gobierno italiano, entraron durante la noche en su residencia para agredir y robar a los voluntarios, que esta mañana han sido atendidos en un hospital de dicha ciudad.

«El Consulado General en Jerusalén está siguiendo los hechos y está en contacto con las autoridades palestinas y sus connacionales», se lee en el comunicado de Exteriores.

Tajani ha urgido a acabar con estas agresiones y ha advertido que la Cisjordania «no debe ser anexionada» por Israel.

«Nosotros estamos absolutamente en contra. La población palestina debe ser respetada. Es gravísimo», ha lamentado tras su paso por la asamblea de los moderados italianos. EFE

