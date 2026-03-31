Italia reafirma a Zelenski su compromiso con la paz y el apoyo a adhesión de Ucrania a UE

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Roma, 31 mar (EFE).- El vicepresidente del Gobierno y ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, reiteró este martes al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el «firme apoyo» de Roma para alcanzar una paz justa y duradera, así como su respaldo al proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea (UE).

Tajani y Zelenski mantuvieron un encuentro bilateral en Kiev, en el marco de la visita del jefe de la diplomacia italiana a Ucranias, donde participó en las conmemoraciones de la masacre de Bucha y en una reunión del Consejo de Asuntos Exteriores.

Durante la reunión, Tajani subrayó la importancia de llevar ante la justicia a los responsables de las «atrocidades cometidas en Bucha y en otras ciudades» a lo largo de los años de conflicto, según informó el ministerio italiano de Exteriores en un comunicado.

Además, expresó su satisfacción por los avances hacia la creación de un Tribunal Especial para el Crimen de Agresión y por la prórroga del mandato de la Comisión Internacional de Investigación de la ONU sobre Ucrania, medidas que han contado con el impulso de Italia, se precisa en el comunicado.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Tajani insistió en que el objetivo debe ser lograr una «paz justa y duradera» que evite la repetición de «nuevas masacres de civiles inocentes» como la ocurrida en Bucha en 2022, donde murieron centenares de personas durante las primeras semanas de la guerra.

Asimismo, recordó el apoyo de Italia a los esfuerzos de negociación impulsados por Estados Unidos, la necesidad de establecer sólidas garantías de seguridad y la importancia de reforzar la resiliencia del sector energético ucraniano.

Tajani también defendió ante Zelenski la necesidad de mantener «alta» la presión sobre Moscú mediante nuevas sanciones y la implementación del préstamo de 90.000 millones de euros aprobado por el Consejo Europeo el pasado mes de diciembre.

Durante el encuentro, se abordó también la situación en Oriente Medio tras los recientes ataques iraníes en la región del Golfo, y Tajani aseguró que el Gobierno italiano trabaja para evitar que esta escalada desvíe la atención internacional del conflicto en Ucrania.

En el ámbito del proceso de integración europea, el ministro confirmó que Italia reforzará la cooperación técnica con Kiev, especialmente en la lucha contra la corrupción, aprovechando la experiencia de la Guardia de Finanza (policía financiera y fronteriza italiana).EFE

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