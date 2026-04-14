Italia suspende la renovación «automática» del acuerdo de Defensa con Israel

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(Actualiza con reacciones y detalles)

Roma, 14 abr (EFE).- Italia ha suspendido la renovación automática del memorándum de colaboración con Israel en materia de Defensa debido a la «situación actual» en la región, según ha avanzado este martes la primera ministra Giorgia Meloni.

«En consideración de la situación actual, el Gobierno ha decidido suspender la renovación automática del acuerdo sobre Defensa con Israel», ha declarado la mandataria desde el foro vinícola ‘Vinitaly’ en la ciudad de Verona (norte).

El ‘Memorándum de entendimiento con Israel en materia de cooperación en el sector militar y de defensa» es el marco de colaboración bilateral en este sector entre ambos países y prevé una renovación automática cada cinco años.

Este acuerdo fue firmado por las partes en 2003 y este abril debía prorrogarse automáticamente hasta el 2031. A partir de ahora esta renovación ya no será automática sino que se valorará puntualmente.

Su artículo noveno establece que esta renovación automática se da «siempre y cuando ninguna de las partes» se oponga a ello.

Fuentes del Ministerio de la Defensa consideran esta suspensión como un «gesto político».

La decisión, según avanzan los medios locales, ha sido comunicada por el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, a su homólogo israelí, Israel Katz.

La oposición a Meloni, muy crítica desde el primer momento con los bombardeos israelíes en Gaza o Líbano, ha acogido favorablemente el anuncio, aunque lamentando que llegue «tarde».

«Lo pedíamos desde hacía tiempo junto al resto de fuerzas progresistas porque la dignidad de este país se mide también por el respeto al derecho internacional», reprochó la líder del Partido Demócrata, Elly Schlein.

Quien no ha reaccionado ha sido el vicepresidente de Meloni y líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, fervoroso defensor de Israel (en el pasado prometió que Italia desobedecería la orden de captura de la Corte Penal Internacional al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu).

Meloni ha sido a menudo crítica con las autoridades de Israel por la guerra en la región, llegando a reconocer que en el caso de Gaza «la respuesta militar» al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 «había superado cualquier principio de proporcionalidad».

La última crítica del Gobierno italiano al Estado judío llegó este 8 de abril para reclamar el esclarecimiento de los disparos del ejército israelí a un convoy italiano desplegado en la misión de paz de Naciones Unidas en el Líbano (FINUL).

Precisamente esta mañana desde Verona la mandataria italiana ha reivindicado la potestad de contradecir a sus aliados, después de afear al presidente estadounidense Donald Trump su ataque al papa.

«Cuando se tiene amigos o aliados, particularmente si son estratégicos, hace falta también tener la valentía de decir cuando no se está de acuerdo. Y eso es lo que hago cada día: cuando estoy de acuerdo lo digo, igual que cuando no lo estoy», sostuvo. EFE

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