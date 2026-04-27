Izquierdista Cepeda crece en encuesta y se consolida para las presidenciales en Colombia

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Bogotá, 26 abr (EFE).- El candidato presidencial de izquierdas Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido del mandatario colombiano, Gustavo Petro, se consolida en el primer lugar para las elecciones del próximo 31 de mayo, según una encuesta divulgada este domingo que le da un 44,3 % de la intención de voto, su mejor resultado en esta campaña.

La encuesta, hecha por la firma Invamer y divulgada por Noticias Caracol y Blu Radio, muestra que la opción de Cepeda subió 7,2 puntos porcentuales, desde el 37,1 % que tenía en febrero pasado.

En segundo lugar se mantiene Abelardo de la Espriella, del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, cuya intención de voto pasó del 18,9 % en febrero al 21,5 % en abril.

Tercera es Paloma Valencia, del partido opositor de derecha Centro Democrático, que duplicó su intención de voto con un salto del 10 % que tenía en febrero al 19,8 % este mes, según Invamer.

Completan el cuadro de los cinco mejor ubicados en el sondeo dos candidatos de centro: Claudia López, con el 3,6 % y Sergio Fajardo, que marca 2,5 %, superados incluso por el 4,8 % que tiene el voto en blanco.

Si ninguno de los candidatos obtiene la mitad más uno de los votos sería necesaria una segunda vuelta el 21 de junio, en cuyo caso Cepeda mantiene su favoritismo frente a De la Espriella y Valencia.

El candidato de la izquierda se impondría en la eventual segunda vuelta con el 54,6 % frente al 42,6 % de De la Espriella. Si la rival es Valencia, Cepeda ganaría con un margen menor, el 51,2 % contra el 46,6 % de la candidata del Centro Democrático.

El sondeo de Invamer se hizo con 3.826 personas entre el 15 y el 24 de abril y tiene un margen de error del 2 %, indicó Noticias Caracol. EFE

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