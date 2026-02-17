Jóvenes luchan contra nuevas leyes que afianzan a Florida como líder antimigrantes en EEUU

Pedro Pablo Cortés

Miami (EE.UU.), 17 feb (EFE).- Cientos de jóvenes protestaron este martes en la capital de Florida para exigir una ley que prohíba a agentes migratorios usar máscaras y contra nuevas propuestas de este periodo legislativo que, advierten, consolidarían al estado como un líder en políticas antiinmigrantes en Estados Unidos.

Activistas de grupos como Florida Student Power, Engage Miami, Dream Defenders y Black Alliance For Just Immigration demandaron a los legisladores en Tallahassee, en su mayoría republicanos, que frenen políticas que afectan a extranjeros, estudiantes y jóvenes en el estado, donde casi la quinta parte de la población es inmigrante.

En particular, alertaron de una iniciativa que obligaría a mostrar la ciudadanía estadounidense en las licencias de manejo y otras identificaciones, como parte del esfuerzo de los republicanos y del presidente Donald Trump para cuestionar la identidad de los votantes antes de la elección de medio término del próximo noviembre.

También condenaron una propuesta que obligaría a universidades estatales a no tener más del 5 % de estudiantes inmigrantes o extranjeros, y exigieron revocar una ley que obliga a universitarios indocumentados a pagar tasas de colegiatura de foráneos (‘out of state tuition’), que es hasta cuatro veces la tarifa local.

«Florida ha sido un gran campo de pruebas para un montón de malas políticas sobre inmigración», expresó a EFE la organizadora juvenil Idalia Quinteros, de Florida Student Power.

DeSantis contra los migrantes

Las leyes contra migrantes se discuten mientras el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, afronta su último año en el cargo, en el que ha afirmado que «ningún otro estado ha hecho más» para promover las operaciones migratorias.

DeSantis pidió en enero en su último discurso ante el Congreso local aún más restricciones, mientras legisladores han propuesto crear multas para empleadores que ignoren el estatus migratorio de sus trabajadores y cargos criminales para quienes contraten a más de 50 empleados indocumentados.

También hay iniciativas que buscarán impedir a los inmigrantes indocumentados en Florida acceder a préstamos o enviar remesas, además de declarar una «presunción de culpabilidad» para migrantes que estén involucrados en accidentes de tránsito.

«Estamos viendo que Florida a veces es un espejo para otros estados muy conservadores y solo nos están usando como conejillos de indias. Y estamos viendo también que somos uno de los estados con mayor cooperación con agentes del ICE (Servicios de Inmigración y Aduanas) mediante los acuerdos ‘287(g)'», expresó Quinteros.

Por ello, los jóvenes también se movilizaron por la Ley Visible (‘Visible act’), que obligaría a los agentes migratorios y otros oficiales a identificarse de forma clara en los operativos, una petición que ha crecido después de que dos ciudadanos estadounidenses fueran abatidos por autoridades de migración en Minnesota en enero.

La agenda joven

Los jóvenes enmarcaron su lucha por los migrantes dentro de una batalla contra la agenda de DeSantis, pues también impulsan una ley que revocaría la prohibición de enseñar sobre raza, género y orientación sexual en las escuelas, además de evitar la censura de libros en el estado, como ha impulsado el gobernador.

También promueven una ley que exigiría a los servicios públicos proteger a los usuarios durante «eventos climáticos extremos» y otra para promover infraestructura sostenible para proteger las costas.

«Nos negamos a aceptar ataques contra los estudiantes inmigrantes, nos negamos a aceptar censura en nuestras aulas, nos negamos a aceptar políticas que silencian a los jóvenes votantes», expresó Michidael Ceard, directora de organización de Florida Student Power, en una conferencia de prensa. EFE

