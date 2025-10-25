Jóvenes rusos piden liberación de popular grupo musical ante Administración del Kremlin

Moscú, 25 oct (EFE).- Varias decenas de jóvenes rusos se congregaron el sábado ante la Administración presidencial para demandar la liberación de los integrantes del grupo musical Stoptime, detenidos por interpretar canciones de artistas críticos con el Kremlin.

Según informa el portal Meduza, un numeroso grupo de seguidores del conjunto se personó ante la oficina presidencial, que se encuentra a escasa distancia de la plaza Roja, para firmar la correspondiente solicitud.

La iniciativa partió de la conocida opositora Yekaterina Duntsova, cuyo canal de Telegram estimó en unos 150 los presentes en el acto.

Además de exigir la liberación de los cantantes, también instan a las autoridades a investigar los casos de delaciones masivas con el argumento de que los perseguidos desacreditan a las Fuerzas Armadas.

La cantante callejera Diana (Naoko) Lóguinova, que labró su fama con sus conciertos callejeros en San Petersburgo, fue detenida a mediados de octubre junto a otros dos integrantes de Stoptime y condenada a trece días de arresto.

Los cantantes fueron acusados de organizar un acto que alteró el orden público y de desprestigiar a las Fuerzas Armadas, tras lo que su fama se disparó y sus actuaciones se convirtieron en un fenómeno viral en este país.

Los funcionarios y activistas oficialistas que denunciaron a Stoptime aseguran que sus conciertos son, en realidad, un acto de protesta contra el Kremlin.

El grupo actuaba en el centro de la antigua capital zarista interpretando versiones de artistas rusos como Noize MC, Zemfira y Monetochka, que se congratularon con los detenidos desde el exilio.

Algunas de esas canciones demandan un cambio de poder en el Kremlin y otras expresan su oposición a la conocida como ‘operación militar especial’ en Ucrania, que llevó a cientos de miles de rusos en edad militar a exiliarse en el extranjero. EFE

