Jalisco destaca la rápida vuelta a la normalidad a dos meses de la caída de ‘El Mencho’

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Guadalajara (México), 23 abr (EFE).- El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, destacó este jueves que la seguridad está controlada y todo volvió «a la normalidad en 48 horas» tras del operativo «exitoso» en el que fue abatido en febrero «El Mencho», capo del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y considerado «líder criminal más buscado del mundo».

Aún sí, Lemus el incidente que afectó a la imagen del estado antes del Mundial de Fútbol, que comienza en junio, según reconoció en una entrevista con EFE.

«Fue un operativo exitoso. Pero que tuvo un gran impacto a nivel mundial. Se detuvo al líder criminal más buscado de todo el mundo. Todo había vuelto a la normalidad en menos de 48 horas», aseguró Lemus en Casa Jalisco, la residencial oficial del gobernador en la capital, Guadalajara.

«Y desde entonces no hemos vuelto a tener ningún evento de alto impacto. Fue una situación atípica. Afectó nuestra imagen, pero no nuestra vida diaria», remarcó.

El gobernador de Jalisco, del opositor partido Movimiento Ciudadano, reconoció que los bloqueos y vehículos incendiados en Guadalajara y en Puerto Vallarta tuvieron efectos «en las redes y los medios de comunicación», por lo que «darle la vuelta a la imagen, especialmente en Vallarta, va a tardar», en referencia al principal destino de playa del estado y uno de los grandes centro turísticos del país.

«En ningún momento la gobernabilidad se vio afectada. El tema de la seguridad no es partidista. Desde el primer momento que inicia el operativo, tuvimos una absoluta coordinación para proteger a la ciudadanía», remarcó Lemus sobre la estrecha colaboración junto al gobierno federal de la president, Claudia Sheinbaum.

La muerte de ‘El Mencho’, líder del cartel más poderoso de México, el pasado 22 de febrero en un operativo encabezado por el Ejército mexicano provocó una ola de bloqueos de carreteras y actos vandálicos en gran parte del país, aunque fueron especialmente violentos en Guadalajara y Puerto Vallarta.

Como consecuencia, el gobernador Lemus declaró el Código Rojo en Jalisco durante dos días, en lo que supuso la suspensión total de actividades en Guadalajara, una de las principales ciudades del país.

El operativo dejó 25 militares y más de 40 miembros del crimen organizado fallecidos en el estado y las imágenes de narcobloqueos e incendios de vehículos dieron la vuelta al mundo.

Crisis de desaparecidos

Por otro lado, Lemus calificó la crisis de desapariciones forzadas en México como la «tragedia más grande» que vive el país.

«Si tú quieres resolver un problema, lo primero que tienes que hacer es reconocerlo y trabajar en él», aseveró, al apuntar que en los datos históricos Jalisco ocupa «tristemente» el primer lugar en el país.

No obstante, señaló que en el último año las cifras han mostrado una caída «muy importante» en el estado, de más un 50 %, algo que justificó por la atención a las causas e implementando operativos permanentes en zonas prioritarias, como la nueva Central de Autobuses de Guadalajara, uno de los puntos considerados claves en las desapariciones en el país.

Ele miércoles, el alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, alertó en Ciudad de México de que las desapariciones forzadas son uno de «los retos más complejos» que enfrenta México en materia de seguridad, por lo que llamó a reforzar los mecanismos de protección en esta materia.

Jalisco, en el oeste del país, es uno de los principales polos económicos de México, y es sede de algunos de los grandes eventos culturales del país norteamericano como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), la mayor del mundo en español. EFE

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