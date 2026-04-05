Japón afirma tener reservas de petróleo para ocho meses ante el conflicto en Oriente Medio

2 minutos

Tokio, 5 abr (EFE).- Japón aseguró que dispone de reservas de petróleo suficientes para aproximadamente ocho meses, en un contexto de creciente presión sobre los mercados energéticos globales por el conflicto en Oriente Medio y los riesgos para el tránsito en el estrecho de Ormuz.

«Japón cuenta con aproximadamente ocho meses de reservas de petróleo y, además, la adquisición de suministros alternativos avanza de manera constante», dijo la primera ministra, Sanae Takaichi, en una publicación en X el sábado por la tarde, subrayando que el suministro total necesario está garantizado.

En cuanto a la adquisición alternativa de crudo, la mandataria explicó que, en cooperación con el sector privado, se está avanzando en el abastecimiento mediante rutas alternativas a Ormuz, a medida que se están llevando a cabo contactos con otros países de Oriente Medio, Estados Unidos, Asia Central y América Latina, Canadá y Singapur.

También destacó la reciente llegada a Japón, que importa alrededor de un 90 % de su crudo de Oriente Medio, de un petrolero que no transitó por el estrecho, junto con la previsión de nuevos cargamentos.

Takaichi reconoció que se han registrado «cuellos de botella» en la distribución interna, aunque aseguró que estos problemas se están abordando mediante medidas como la venta directa de combustible a sectores prioritarios, incluidos hospitales y transporte público.

Asimismo, indicó que se han resuelto casos concretos de escasez de fuelóleo en instalaciones críticas y empresas, y garantizó que no se prevén interrupciones en el suministro de bienes esenciales, incluidos productos médicos, pese a las tensiones derivadas del conflicto de Israel y EE.UU. contra Irán. EFE

rvb/sbb