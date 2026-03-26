Japón anuncia el inicio de una nueva liberación de reservas estratégicas de petróleo

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Japón anunció este jueves que comenzó a liberar otra parte de sus reservas estratégicas de petróleo, en un intento por contener el impacto que el alza de precios provocada por la guerra en Oriente Medio tiene en este país asiático carente de recursos propios.

Irán ha cerrado prácticamente el vital estrecho de Ormuz, por el que circula una quinta parte del crudo y el gas mundiales, desde que Estados Unidos e Israel comenzaron a bombardear el país el 28 de febrero.

Japón es el quinto mayor importador de petróleo, y más del 90% proviene de Oriente Medio.

«La liberación (de las reservas nacionales) comenzó a las 10:59 am (01H59 GMT) hacia las refinerías de petróleo», aseguró a la AFP Kaname Morimoto, funcionario del Ministerio de Economía, Comercio e Industria.

El portavoz principal del gobierno, Minoru Kihara, dijo que tenía conocimiento de que «está previsto que el jueves comience el traslado de petróleo desde la mitad de las estaciones de reserva a cuatro empresas de refinería».

La medida se produce después de que Tokio anunciara esta semana que liberaría el equivalente a un mes de reservas gubernamentales, al tiempo que las autoridades comenzaron a poner en circulación el equivalente a 15 días de existencias de petróleo del sector privado.

Hasta el miércoles, 45 buques relacionados con Japón se encontraban varados en el golfo Pérsico, según el Ministerio de Transporte.

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