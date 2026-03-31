Japón detecta un buque de investigación chino cerca de las disputadas islas Senkaku

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Tokio, 31 mar (EFE).- La Guardia Costera de Japón detectó la presencia de un buque de investigación chino cerca de las islas Senkaku, administradas por Tokio pero que Pekín reclama como propias, en medio del aumento de tensiones bilaterales.

La embarcación, Xiang Yang Hong 22, estaba operando en la tarde del lunes en la Zona Económica Exclusiva de Japón, frente a la isla de Uotsuri, supuestamente extendiendo lo que parecían ser tuberías y cables hacia el mar, informó la cadena de televisión NHK.

La patrulla nipona se comunicó por radio con el buque, solicitando que cesara las actividades de investigación realizadas sin el consentimiento de Japón, pero no recibió respuesta. La patrulla continuó emitiendo advertencias y monitorizando la situación.

El proveedor de datos de tráfico marítimo Marine Traffic ubica a la embarcación de investigación que navega bajo bandera china al noroeste de las mencionadas islas en disputa entre las autoridades japonesas y chinas.

Para Japón, las Senkaku forman parte de la prefectura de Okinawa, mientras que China, que las denomina islas Diaoyu, las reclama como parte «histórica e inherente» de su territorio.

Este hecho tiene lugar en pleno clima de tensión entre Tokio y Pekín, debido a unos comentarios que hizo la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, a finales de 2025 en los que planteaba la posibilidad de intervenir en Taiwán en caso de conflicto en la isla, al considerar que podría constituir una «amenaza a la supervivencia» de su país. EFE

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