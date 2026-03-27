Japón endurecerá las normas para conseguir la ciudadanía a partir de abril

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Tokio, 27 mar (EFE).- El Gobierno japonés endurecerá los criterios para lograr la ciudadanía a partir de abril, aumentando de cinco a diez años el requisito de residencia, entre otros, explicó este viernes el ministro de Justicia del país, Hiroshi Hiraguchi, en una rueda de prensa.

La medida busca luchar contra la percepción de que «adquirir la ciudadanía japonesa es más fácil que obtener la residencia permanente», explicó Hiraguchi tras una reunión gubernamental, en declaraciones recogidas por la cadena de televisión pública NHK.

Hasta ahora, para obtener la residencia permanente en Japón era necesario haber vivido diez años en el país, pero solo cinco para obtener la ciudadanía japonesa.

Además de ampliar el período necesario para solicitar la ciudadanía, las autoridades extenderán de uno a cinco años el período de verificación de pago de impuestos, y de uno a dos años el de pago de la seguridad social.

Los cambios se aplicarán también a aquellos que solicitaron la ciudadanía japonesa antes del 1 de abril, cuando está previsto que entren en vigor los nuevos requisitos, detalló la agencia japonesa de noticias Kyodo.

Los cambios formaban parte de una serie de propuestas presentadas en enero por el Gobierno de la conservadora Sanae Takaichi, que desde su llegada al poder en octubre del año pasado ha puesto énfasis en la importancia de asegurar la integración de los ciudadanos extranjeros en Japón y ha pedido a su Gobierno medidas contra los residentes ilegales o el abuso de las normas.

El aumento sin precedentes en la llegada de turistas al archipiélago, unido al crecimiento en el número de residentes extranjeros, han generado críticas por parte de algunos sectores de la sociedad japonesa a lo que consideran una excesiva permisividad de las autoridades con la inmigración, lo que se ha traducido en avances electorales de partidos abiertamente xenófobos, como el derechista Sanseito. EFE

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