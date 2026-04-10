Japón exige un «cese inmediato» de las hostilidades en Líbano para «evitar» una escalada

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Tokio, 10 abr (EFE).- El Gobierno de Japón exigió este viernes un «cese inmediato» de las hostilidades entre Israel y el partido-milicia chií libanés Hizbulá, en el marco de la ofensiva israelí que ha dejado más de 300 muertos en Líbano desde el inicio de la tregua entre Estados Unidos e Irán.

«Para evitar un mayor deterioro de la situación, Japón exige el cese inmediato de las hostilidades entre Israel y Hizbulá, e insta encarecidamente a todas las partes a cumplir con el Derecho Internacional», según un comunicado del ministro de Exteriores nipón, Toshimitsu Motegi.

Asimismo, el jefe de la diplomacia japonesa les pidió «encarecidamente» que ejerzan «la máxima moderación y realicen esfuerzos sinceros para lograr una solución diplomática» con el fin de «evitar una mayor escalada».

Motegi expresó su «seria preocupación» ante la operación terrestre de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el sur de Líbano, «en medio del llamamiento de la comunidad internacional a la moderación». Así, exigió que se respete la soberanía e integridad territorial de Líbano.

También aprovechó la ocasión para condenar los ataques contra los ‘cascos azules’ de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas para Líbano (Unifil), después de que tres de ellos perdieran la vida a finales de marzo en bombardeos israelíes.

«Los ataques contra el personal de la ONU son inaceptables, y Japón condena toda amenaza a la seguridad de la Unifil», añadió, antes de expresar sus condolencias por el fallecimiento de los tres pacificadores.

Las declaraciones de Motegi llegan después de que más de 70 países condenaran en las últimas horas los ataques contra los ‘cascos azules’ y la población civil en Líbano. Al mismo tiempo, Irán insistió en que las negociaciones con la parte estadounidense dependen de que el alto el fuego se extienda a Líbano. EFE

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