Japón pide ayuda a Arabia Saudí para aumentar su suministro energético

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Tokio, 23 abr (EFE).- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, pidió ayuda este jueves al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, para ampliar el suministro energético japonés, que se ha visto afectado por el cierre del estrecho de Ormuz por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En una llamada telefónica, Takaichi «expresó su agradecimiento por el suministro continuo de petróleo crudo de Arabia Saudí a Japón a través del puerto de Yanbu incluso después del estallido de la situación, y solicitó cooperación para la expansión del suministro de energía a Japón», detalló el Ministerio de Exteriores japonés en un comunicado.

La mandataria también dio las gracias a Riad por su apoyo en la evacuación de ciudadanos japoneses varados en Oriente Medio a raíz del estallido del conflicto, y destacó la importancia de que las actuales negociaciones entre Washington y Teherán deriven pronto en un «acuerdo final».

El también primer ministro saudí, por su parte, «manifestó su intención de que Arabia Saudí responderá de manera positiva para garantizar el suministro de energía a los mercados, incluido Japón», detalló la propia Takaichi en su cuenta de la red social X.

Ambos líderes, además, acordaron reforzar la cooperación en ámbitos como los ‘e-sports’ y los videojuegos, la inteligencia artificial, el espacio y la inversión, aseguró Exteriores. EFE

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