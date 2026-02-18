Japón registró un déficit comercial de 6.350 millones de euros en enero

2 minutos

Tokio, 18 feb (EFE).- Japón registró en enero un déficit comercial de 1,15 billones de yenes, unos 6.350 millones de euros o 7.520 millones de dólares al cambio actual, informó este miércoles el Gobierno.

El saldo negativo contrasta con el superávit de 113.490 millones de yenes (625 millones de euros/740 millones de dólares) del pasado mes de diciembre, pero supone menos de la mitad del déficit de 2,74 billones de yenes (15.100 millones de euros/17.900 millones de dólares) registrado en enero de 2025, según los datos publicados por el Ministerio de Finanzas.

Las exportaciones japonesas aumentaron un 16,8 % interanual en el primer mes de este año, hasta 9,18 billones de yenes (50.600 millones de euros/59.970 millones de dólares), mientras que las importaciones se redujeron un 2,5 %, hasta 10,34 billones de yenes (59.950 millones de euros/67.500 millones de dólares).

Por países, Japón registró el mes pasado con China, su mayor socio comercial, un déficit de 1,08 billones de yenes (5.970 millones de euros/7.075 millones de dólares), lo que supone un 24,9 % menos con respecto al saldo negativo obtenido un año antes.

Con la primera economía del mundo y su segundo socio comercial, Estados Unidos, el país asiático obtuvo un superávit de 366.995 millones de yenes (2.020 millones de euros/2.400 millones de dólares), lo que supone un 23 % interanual menos.

Con la Unión Europea, su tercer socio comercial, Japón registró un déficit de 202.393 millones de yenes (1.115 millones de euros/1.320 millones de dólares), una reducción del 49,8 % interanual.

Con Brasil, el país asiático redujo su déficit un 5 %, hasta 72.782 millones de yenes (400,8 millones de euros/475 millones de dólares), mientras que en el caso del saldo negativo con Chile se recortó en un 12,9 %, hasta 105.711 millones de yenes (582 millones de euros/690 millones de dólares).

Japón logró, en cambio, un superávit con México por valor de 56.800 millones de yenes (313 millones de euros/370,7 millones de dólares), un 3 % inferior al anotado en el mismo mes de 2025. EFE

mra/rrt