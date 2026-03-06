Japón y Canadá amplían su alianza de seguridad entre incertidumbre por Oriente Medio

Tokio, 6 mar (EFE).- El primer ministro de Canadá, Mark Carney, y su homóloga japonesa, Sanae Takaichi, acordaron este viernes en Tokio profundizar las relaciones bilaterales en materia de seguridad y defensa, entre la incertidumbre mundial causada por el conflicto en Oriente Medio.

La asociación estratégica integral anunciada hoy entre Tokio y Ottawa permitirá reforzar la cooperación entre ambos aliados, dijo Carney tras reunirse con Takaichi, gracias al intercambio de información y la transferencia de tecnologías, así como la seguridad marítima.

«Estableceremos un nuevo diálogo sobre políticas cibernéticas para que podamos detectar y disuadir rápidamente los ciberataques», dijo el mandatario canadiense.

Carney subrayó que el mundo se encuentra en un «punto de inflexión» cuyas manifestaciones están a la vista «en Oriente Medio y en otros lugares».

El pasado miércoles, durante su visita oficial en Australia, el primer ministro canadiense criticó que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán sin implicar a Naciones Unidas ni consultar a aliados como su nación.

Por su parte, Takaichi destacó el arranque de la producción del proyecto LNG Canada el año pasado, un masivo complejo industrial para la licuación de gas natural (LNG) situado en la provincia de Columbia Británica y desarrollado con participación japonesa.

La iniciativa «tiene un impacto significativo en la seguridad energética de Japón», dijo la primera ministra nipona.

«La primera ministra y yo hemos ordenado a nuestros funcionarios que identifiquen oportunidades para colaborar en LNG, en tecnologías nucleares, en hidrógeno y otras tecnologías limpias», señaló Carney.

La visita del primer ministro canadiense a Japón es el último tramo de una gira que le ha llevado a la India y Australia, con el objetivo de diversificar las relaciones comerciales y políticas de Canadá y reducir su dependencia de EE.UU.

El viaje del mandatario canadiense, que reparó vínculos con Nueva Delhi y se planteó el fortalecimiento de la cooperación en defensa y seguridad marítima con Australia, se produce en pleno conflicto abierto tras el ataque de EE.UU. e Israel contra Irán, y la posterior respuesta de la nación persa. EFE

