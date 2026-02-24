Japón y EEUU confirman su acuerdo comercial tras el fallo judicial contra los aranceles

Estados Unidos y Japón confirmaron su acuerdo comercial alcanzado el año pasado, luego de que la Corte Suprema estadounidense declaró ilegales muchos de los aranceles del presidente Donald Trump, anunció Tokio el martes.

Trump anunció un nuevo arancel global de 15% que deberá entrar en vigor el martes en respuesta a la decisión judicial, según la cual el presidente no tiene autoridad para imponer aranceles.

Estados Unidos y Japón alcanzaron un acuerdo comercial el año pasado que permitió reducir el arancel de Trump de 25% a 15% sobre las importaciones japonesas, a cambio de 550.00 millones de dólares en inversiones del país asiático.

En una llamada el lunes, los máximos responsables comerciales de Estados Unidos, Howard Lutnick, y Japón, Ryosei Akazawa, celebraron el reciente anuncio del primer proyecto bajo ese acuerdo, con una inversión de 36.000 millones de dólares.

«El ministro Akazawa también pidió que cuando Estados Unidos tome nuevas medidas arancelarias, Japón no sea tratado de manera menos favorable que en el acuerdo del año pasado», indicó el Ministerio de Comercio japonés en un comunicado.

«Los dos ministros reafirmaron que Japón y Estados Unidos continuarán implementando fiel y prontamente el acuerdo alcanzado el año pasado», agregó el ministerio nipón.

Inicialmente no hubo respuesta del Departamento de Comercio estadounidense en su página web o cuenta de X sobre la conversación de 40 minutos.

