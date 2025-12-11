Japón y la OTAN comparten su «grave preocupación» por las incursiones aéreas de China y Rusia

El jefe de la OTAN, Mark Rutte, y el ministro japonés de Defensa compartieron su «grave preocupación» por las recientes incursiones de aviones militares chinos y rusos, informó el gobierno nipón.

La incursión aérea ocurrió el martes en momentos de tensión en las relaciones entre Japón y China, por comentarios de la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, sobre Taiwán que irritaron a Pekín.

«Ambas partes compartieron su grave preocupación por este incidente y acordaron comunicar de cerca» al respecto, indicó la noche del miércoles el Ministerio de Defensa japonés.

El comunicado se dio después de una conferencia por video entre Rutte y el ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, según la dependencia.

Koizumi también informó a Rutte sobre otro incidente reciente en el que aviones militares chinos fijaron sus radares en cazas japoneses, agrega el comunicado.

Según Tokio, dos bombarderos rusos Tu-95 con capacidad nuclear volaron desde el mar de Japón para encontrarse con dos bombarderos chinos H-6 en el mar de China Oriental, y luego realizaron un vuelo conjunto alrededor de Japón.

Tokio movilizó su aviación en respuesta.

Corea del Sur indico el martes que aviones militares chinos y rusos también incursionaron en su zona de defensa aérea.

China confirmó el martes que efectuó maniobras con las fuerzas armadas rusas, mientras que Moscú lo calificó como un ejercicio de rutina.

