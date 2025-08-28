Jefa de agencia sanitaria de EEUU se niega a dejar el cargo tras anuncio de su destitución

La directora de la principal agencia sanitaria de Estados Unidos se negó este miércoles a dimitir y acusó al secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., escéptico de las vacunas, de «usar la salud pública como arma», después de que el departamento anunciara su destitución.

Susan Monarez, a cargo hace menos de un mes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), «no ha renunciado ni ha recibido notificación de la Casa Blanca sobre su despido», dijeron sus abogados en un comunicado enviado a la AFP.

«Como persona íntegra y dedicada a la ciencia, no dimitirá», añadieron.

En el comunicado acusan al secretario Kennedy Jr., conocido por su escepticismo hacia las vacunas, de «usar la salud pública como arma para obtener rédito político y poner en riesgo la vida de millones de estadounidenses».

Los abogados argumentan que la directora de los CDC fue atacada luego de que «se negara a aprobar directivas poco científicas e imprudentes y a despedir a expertos en salud dedicados».

El Departamento de Salud, que supervisa los CDC, había anunciado más temprano a través de un comunicado que «Susan Monarez ya no es directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades». «Le agradecemos su dedicación al pueblo estadounidense», explicó.

Monarez, científica y funcionaria con amplia experiencia, obtuvo la confirmación para el cargo por parte del Senado estadounidense y el 31 de julio fue juramentada por el secretario.

Según funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato, Monarez fue presionada por Kennedy Jr. para renunciar.

La Casa Blanca pareció confirmar el despido de la funcionaria. «Como lo deja muy claro la declaración de su abogado, Susan Monarez no está alineada con la agenda del presidente de ‘Hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable'», explicó el portavoz Kush Desai en un comunicado enviado a la AFP.

«Dado que Susan Monarez se negó a renunciar a pesar de haber informado a la dirección del Departamento de Salud de su intención, la Casa Blanca la ha separado de su cargo en los CDC», añadió.

El departamento no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios de la AFP.

Desde que asumió el cargo, Kennedy Jr. ha impulsado una reforma radical a la política de vacunación de Estados Unidos, con medidas basadas en el escepticismo que contradicen ampliamente el consenso científico alrededor de la efectividad y seguridad de esos medicamentos.

