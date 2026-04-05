Jefe de liberales alemanes retira candidatura tras entrar en liza un histórico del partido

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Berlín, 5 abr (EFE).- El líder del Partido Liberal de Alemania (FDP), Christian Dürr, muy cuestionado tras la debacle electoral en los últimos comicios regionales, en los que la fuerza se quedó fuera de los parlamentos de Renania-Palatinado y Baden-Württemberg, ha retirado su candidatura de cara al próximo congreso en mayo.

Según dijo al diario ‘Bild’ y confirmó una portavoz del partido a la cadena de televisión ntv, el anuncio del histórico Wolfgang Kubicki de que se presentará a jefe del FDP en el congreso de los liberales a finales de mayo ha provocado la retirada de Dürr, sucesor del exministro de Finanzas Christian Lindner.

«No tengo ninguna duda de que el FDP volverá a tener éxito. La condición es una formación unida. Yo contribuyo a ello, apoyo a Wolfgang Kubicki y no me presentaré», declaró Dürr, de 48 años, al tabloide alemán.

Kubicki, de 74 años, había anunciado el sábado su candidatura al liderazgo de los liberales, que ya se quedaron fuera de la Cámara Baja en las elecciones generales de febrero de 2025 y que desde entonces sufren una derrota tras otra en las urnas.

«Quiero un partido que, con una nueva confianza en sí mismo, lidere los debates políticos en este país en lugar de ir detrás de ellos. Alemania no espera un FDP que se enrede en discusiones académicas, sino uno que ha hecho grande a este país: claro en el contenido político e igualmente claro en el lenguaje. Por la libertad», escribió Kubicki en X.

De momento sigue en la carrera el líder regional del FDP en Renania del Norte-Westfalia, Henning Höne, de 39 años, que cuenta, entre otros, con el apoyo de la eurodiputada Marie-Agnes Strack-Zimmermann.

«Desde el principio he dicho que, entre otros, Wolfgang Kubicki y Marie-Agnes Strack-Zimmermann, como figuras destacadas, deben seguir desempeñando un papel importante en el FDP. Como defensor de la economía de mercado, me alegra la competencia que se avecina con Wolfgang Kubicki», señaló en X, reafirmando su intención de permanecer en la carrera por la jefatura del partido.

En marzo pasado Dürr y toda la cúpula del FDP dimitieron en bloque tras la debacle en las elecciones regionales en dos estados federados, pero el actual jefe del partido anunció que se presentaría aún así ante el congreso para pedir un nuevo mandato con el que sacar a la agrupación de su crisis actual.

El mandato de Dürr vencía en 2027, pero la fuerza considera que, tras las derrotas en las urnas, se necesita una nueva legitimación. EFE

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