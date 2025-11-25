Jefe del Estado Mayor EEUU llega a Trinidad y Tobago en medio de conflicto con Venezuela

Puerto España, 25 nov (EFE).- El jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, general Dan Caine, llegó este martes a Trinidad y Tobago para reunirse con la primera ministra del país, Kamla Persad-Bissessar, en medio de las tensiones entre Washington y Venezuela, lo que ha provocado un aumento en el temor y la incertidumbre en el Caribe.

Las autoridades impidieron a la prensa local informar de la reunión, mientras que funcionarios trinitenses indicaron que no se iba a transmitir por la web ni habría rueda de prensa.

Caine llegó a Trinidad y Tobago después de estar en Puerto Rico, donde inspeccionó los ejercicios militares que las fuerzas de Estados Unidos llevan a cabo allí.

Esta fue la segunda vez que Caine, uno de los artífices de la operación ‘Lanza del Sur’ contra el tráfico de drogas en aguas caribeñas, viaja a la isla desde el inicio de los ataques en septiembre, que han causado más de 80 muertos.

De acuerdo con algunos expertos en seguridad entrevistados por EFE, incluyendo el exteniente comandante de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago Norman Dindial, la visita de estos altos militares estadounidenses implica que se prepararan para algún acto militar.

«Estamos en la cúspide de una guerra», afirmó Dindial.

«Si esto en verdad tenía que ver con la lucha contra la criminalidad o de drogas, pudieron haber enviado al Departamento de Justicia, Seguridad Nacional o la DEA», mencionó Dindial sobre algunas de las agencias de fuerzas de seguridad de EEUU.

«Tú no tienes que enviar a tu director militar, al menos que las discusiones sean sobre la planificación de estrategia militar, preparación de guerra o disposición de combate», enfatizó.

Trinidad y Tobago, cercano a la costa de Venezuela, alberga esta semana maniobras militares de la Marina de Estados Unidos, país al que respalda en su actual despliegue en el Caribe contra Venezuela.

Persad-Bissessar defendió la semana pasada en redes sociales las maniobras, aunque señaló que «el territorio de Trinidad y Tobago no va a ser usado para lanzar ningún ataque contra el pueblo de Venezuela».

Sin embargo, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció que la primera ministra de Trinidad y Tobago «hipotecó» su país para «amenazar a Venezuela». EFE

