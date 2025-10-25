Jefe del Estado Mayor ruso anima a las tropas a seguir avanzando en el corazón de Donetsk

Moscú, 25 oct (EFE).- El jefe del Estado Mayor el Ejército ruso, Valeri Guerásimov animó hoy a las tropas a seguir avanzando en el corazón de la región de Donetsk, donde el ejército ucraniano aún controla más del 20 % del territorio.

Guerásimov «destacó los éxitos alcanzados en la liberación de la República Popular de Donetsk y estableció los próximos objetivos», informó el ministerio de Defensa en un comunicado en Telegram.

El general ruso inspeccionó personalmente las tropas de la agrupación militar Centro, que son los encargados de la toma de la estratégica localidad de Pokrovsk, y escuchó los informes sobre los resultados de la ofensiva en esa zona del frente.

Desde mediados de 2024 el Ejército ruso intenta tomar Pokrovsk, importante nudo de comunicaciones y centro industrial del Donbás.

Según los expertos, unidades rusas combaten en las afueras de la ciudad, pero aún no han conseguido cerrar el cerco ni cortar las líneas de suministro ucranianas.

Además, Moscú informó esta semana de avances en la frontera entre Donetsk y Lugansk, desde donde el Ejército ruso quiere avanzar hacia las plazas fuertes de Sloviansk y Kramatorsk.

Esta semana se canceló la prevista cumbre entre los presidentes ruso, Vladímir Putin, y estadounidense, Donald Trump, que adoptó las primeras sanciones contra Moscú desde que regresara a la Casa Blanca en enero pasado.

El motivo es que Putin se niega a declarar un alto el fuego, ya que considera que dicho paso no contribuiría a un arreglo pacífico duradero del conflicto y únicamente serviría para que Ucrania recibiera más suministros occidentales.

Mientras, Ucrania se mostró dispuesta a un inmediato cese de las hostilidades, tras lo que entablaría negociaciones con Rusia sobre todos los asuntos conflictivos, incluido la cuestión territorial.EFE

