Jefe del Pentágono visitará Dominicana el miércoles en medio de despliegue en el Caribe

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, visitará el miércoles República Dominicana para conversar sobre narcotráfico en medio del despliegue militar de Washington en aguas internacionales del Caribe, informó este martes la embajada estadounidense en Santo Domingo.

Estados Unidos movilizó al Caribe al portaviones más grande del mundo junto a una flotilla de buques de guerra y aviones caza para operaciones antidrogas, pero el presidente venezolano Nicolás Maduro denuncia que se trata de un operativo para buscar su derrocamiento.

Hegseth arribará a la isla cerca del mediodía, según una convocatoria de la embajada. El anuncio de su visita coincide con la del jefe del Estado Mayor estadounidense, Dan Caine, a Trinidad y Tobago este martes.

Tanto Dominicana como Trinidad son aliados de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.

El secretario de Defensa se reunirá con el presidente Luis Abinader y el ministro de Defensa, Carlos Fernández Onofre para «reafirmar el compromiso de Estados Unidos de defender la patria, proteger a nuestros socios regionales y garantizar la estabilidad y seguridad en todas las Américas», dijo el Pentágono en un comunicado.

«Seguimos trabajando con los Estados Unidos, porque esta es una lucha fuerte y más en algunos países, principalmente de Sudamérica, que han aumentado la cantidad de producción de narcotráfico, especialmente de cocaína», dijo en la víspera Abinader.

La lucha contra el narcotráfico también fue abordada por el general Caine en su reunión de este martes con la primera ministra trintense, Kamla Persad-Bissessar.

El Estado Mayor Conjunto dijo en un comunicado que ambos abordaron los «desafíos» que afectan a la región, incluyendo los «efectos desestabilizadores del tráfico ilícito de narcóticos, armas y personas, así como las actividades de las organizaciones criminales transnacionales».

Washington acusa a Maduro de liderar el supuesto Cartel de los Soles y el lunes lo designó como grupo terrorista. Venezuela calificó la designación como una «ridícula patraña».

Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses han atacado más de 20 embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico en el mar Caribe y el Pacífico oriental, causando la muerte de al menos 83 personas.

