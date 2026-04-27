Johan Rockström: Sin combustibles fósiles los países tendrán más independencia económica

4 minutos

Jorge Gil Ángel

Santa Marta (Colombia), 27 abr (EFE).- El científico sueco Johan Rockström, director del Instituto Postdam para la Investigación sobre el Impacto del Cambio Climático, afirma en una entrevista con EFE en la ciudad colombiana de Santa Marta que abandonar los combustibles fósiles da una mayor independencia económica a los países.

«Los países están empezando a darse cuenta de que abandonar los combustibles fósiles no solo sirve para resolver la crisis climática y lograr un mejor desarrollo socioeconómico (…), sino que permite una mayor independencia económica», expresa Rockström, quien participa en la primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles.

En su opinión, «las tecnologías que sustituyen a los combustibles fósiles son más baratas, más inteligentes y renovables» y su uso provoca «una especie de protección frente a la volatilidad de los precios del petróleo y el gas en los mercados mundiales», como ocurre en la actualidad por la guerra en Irán.

«La arena política global, la guerra en Irán y la escalada de los precios del gas y el petróleo ofrecen argumentos aún más sólidos para abandonar los combustibles fósiles y lograr una mayor independencia energética de los países», recalca el científico sueco.

Los dilemas de la crisis climática

Rockström es el padre del concepto de los límites planetarios planteado hace casi dos décadas, un sistema que evalúa y cuantifica científicamente nueve umbrales para un crecimiento que evite daños significativos a las personas en todo el mundo.

Según el informe anual de 2025 del Planetaria Boundaries Science Lab del Instituto Postdam para la Investigación sobre el Impacto del Cambio Climático, el estado de salud de la Tierra ha empeorado en el último año y está experimentando «un deterioro generalizado».

Esto ocurre porque se sobrepasaron siete de los nueve umbrales que regulan la estabilidad y la habitabilidad de las personas en el planeta, uno más que en 2024.

En ese sentido, el científico sueco recalca que el planeta no sólo se enfrenta «al dilema del aumento del consumo de combustibles fósiles y de las emisiones de gases de efecto invernadero, que provocan el forzamiento climático, uno de los límites», sino a otros problemas graves.

«También estamos mermando la biodiversidad, provocando deforestación, alterando y sobreexplotando el agua dulce, saturando el medio ambiente con nitrógeno, fósforo y contaminantes atmosféricos y provocando la inestabilidad de los océanos», señala.

Rockström agrega: «Todos estos factores, en conjunto, condicionan la resiliencia de todo el planeta, es decir, su capacidad para amortiguar el estrés y el desequilibrio térmico provocados por la quema de combustibles fósiles».

Esta situación supone un «desafío planetario» de transición hacia la sostenibilidad global, teniendo en cuenta que pronto se llegará a un aumento de 1,5 grados centrígrados en la temperatura global.

«Esto conducirá inevitablemente a más olas de calor y sequías y agravará estos fenómenos en países como Colombia, pero también nos acerca a puntos de inflexión. Por eso debemos volver a la senda correcta lo antes posible», resalta.

Una hoja de ruta

Rockström forma parte del Panel Científico para la Transición Energética Global (SPGET, por sus siglas en inglés) que fue presentado el viernes en Santa Marta durante la conferencia, que tendrá como sede la Universidad de Sao Paulo y será un mecanismo de apoyo para países y sectores que deseen avanzar en este propósito.

«El SPGET fue creado para apoyar lo que yo denomino un ‘bien común mundial’, en beneficio de todos los países y también del régimen climático internacional, en el marco del proceso de la COP y de las Naciones Unidas, con el fin de poder aportar los últimos avances científicos que respalden la transición para abandonar los combustibles fósiles», explica.

Desde este panel, los científicos apuntan a complementar y aportar valor al trabajo intergubernamental, a la Agencia Internacional de la Energía (AIE) y a otros actores «mediante la recopilación, síntesis y actualización de los datos científicos sobre lo que es necesario lograr, sector por sector y año por año, desde ahora hasta 2035».

«Y también a la hora de elaborar planes de transición para Colombia, Brasil, la India o Alemania veremos qué combinación de políticas tiene más posibilidades de lograr una eliminación gradual y ordenada de los combustibles fósiles para poder ajustarnos a lo que la ciencia considera necesario, pero también garantizar la equidad y la prosperidad», concluye Rockström. EFE

jga/joc/rf

(foto)(vídeo)