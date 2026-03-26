John Malkovich es distinguido como huésped de honor por el Gobierno de Buenos Aires

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Buenos Aires, 26 mar (EFE).- El actor y director de cine estadounidense John Malkovich fue distinguido este jueves como huésped de honor por el Gobierno de Buenos Aires, en la previa de su presentación en el teatro Ópera de esa ciudad con una obra de teatro basada en textos del fallecido escritor chileno Roberto Bolaño.

Malkovich, de 73 años, recibió el reconocimiento de manos del alcalde de Buenos Aires, Jorge Macri, en una ceremonia especial llevada a cabo en el teatro Alvear.

‘El Infame Ramírez Hoffman’ es el nombre de la obra que el afamado actor protagonizará en una única función este viernes por la noche, que combina literatura de Bolaño y música en vivo de Ástor Piazzolla y Antonio Vivaldi a cargo de un trío de violín, piano y bandoneón.

Malkovich describió ante unas 800 personas presentes en el acto de distinción algunos detalles de la obra: «‘El infame Ramírez Hoffman’ describe al personaje principal, un cadete de la Fuerza Aérea chilena. Es una historia de ficción donde se narra la vida de quien escribía poemas en el cielo; alguien obsesionado con la literatura y que, en esta historia, fue una persona muy influyente en el régimen de Pinochet».

El alcalde Macri destacó la presencia del artista en Buenos Aires: «La visita de John Malkovich en Buenos Aires tiene un valor enorme. Inspira a quienes están empezando, desafía a quienes ya tienen trayectoria y en definitiva, nos enriquece a todos como comunidad». EFE

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