Jordania ahorca a seis personas en su primera aplicación de la pena capital en cinco años

Compartir

2 minutos

Amán, 21 jun (EFE).- Las autoridades jordanas ejecutaron este domingo a seis convictos, la primera vez que aplican la pena capital en el reino en los últimos cinco años, en casos separados vinculados con el terrorismo y el narcotráfico, informó el Gobierno del país árabe.

El ministro de Comunicaciones jordano, Mohamed Momani, confirmó en la agencia oficial de noticias jordana Petra que las sentencias de muerte por ahorcamiento se ejecutaron al amanecer de este domingo a seis delincuentes condenados en casos que caían bajo la jurisdicción del Tribunal de Seguridad del Estado.

Este tribunal es una institución judicial militar y de excepción encargada de juzgar casos relacionados con el terrorismo, el espionaje, la traición, el narcotráfico y la seguridad nacional, donde pueden ser procesados tanto civiles como militares.

De acuerdo con Momani, las ejecuciones se llevaron a cabo «bajo la supervisión del Fiscal General del Tribunal de Seguridad del Estado, de conformidad con el artículo 359 del Código Procesa Penal».

El también portavoz del Gobierno jordano explicó que en la primera causa se aplicaron las penas de muerte a dos personas, identificados como Mahmoud N.M. y Anas A.A.S., por el conocido caso «Célula de Salt», una red «terrorista» responsable de un atentado en 2018 que cobró la vida de seis miembros de las Fuerzas de Seguridad en la ciudad jordana de Salt, a 30 kilómetros al noroeste de Amán.

También por el caso de «terrorismo» se ejecutó a una persona (Mansour M.) por la muerte del general de brigada Abdul Razzaq al Dalabih, en 2022.

Luego, en tres casos diferentes por narcotráfico, ahorcaron a Hamza M.M., declarado culpable de «resistirse a agentes encargados de hacer cumplir la ley y abrir fuego durante una redada antidrogas que provocó la muerte del cabo Hussam Taleb al Abadi, en 2014», al igual que Khaled A.F., también ejecutado tras ser declarado culpable por «resistirse a los agentes del orden, lo que provocó la muerte del suboficial Muhammad Salama al Saqrat durante una redada antidrogas, en 2017».

En el último caso, se ejecutó a Ihab M. K., condenado por «resistirse a los agentes del orden y abrir fuego durante una redada antidrogas», concretó el ministro.

Pese a que la última ejecución en el país fue en 2021, al menos 120 presos están actualmente en prisión en Jordania condenados a muerte, de acuerdo con Amnistía Internacional (AI) y la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte.EFE

hy-ijm/amr/av