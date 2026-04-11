Juan Carlos I: «El presente no me abruma, aunque a veces me entristece»

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París, 11 abr (EFE).- Juan Carlos I aseguró este sábado que no se ve «abrumado» por el presente aunque reconoció que «a veces» le entristece, durante el discurso en la Asamblea Nacional francesa después de que sus memorias ‘Reconciliación’ recibieran el Premio Especial del Jurado del Libro Político.

«Ahora, cuando miro hacia atrás, el presente no me abruma, aunque a veces puede entristecerme. Soy consciente de que nadie es profeta en su tierra y que siempre habrá juicios divergentes sobre todo. Pero siempre he tenido claro que la democracia, el respeto de los derechos humanos y el progreso de la sociedad española eran los objetivos por los que quería obrar», afirmó en su discurso de agradecimiento del galardón.

«He querido mostrar en mis memorias mi orgullo de ver cómo España se ha transformado de manera radical y positiva en todos los niveles en el curso de mi reinado», agregó el rey Emérito. EFE

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