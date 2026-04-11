Juan Carlos I: «Mi principal éxito fue reconciliar a España consigo misma»

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París, 11 abr (EFE).- Juan Carlos I defendió su legado este sábado ante la Asamblea Nacional francesa, donde recibió el Premio Especial del Jurado del Libro Político por sus memorias ‘Reconciliación’ y destacó que su principal logro fue «reconciliar a España consigo misma».

«No elegí al azar el título de mis memorias: ‘Reconciliación’. Creo que es la palabra que mejor resume el principal logro de mi vida pública: haber iniciado y fomentado la reconciliación de España consigo misma, tras una larga dictadura y una guerra civil, llevándola a pasar, de la forma más pacífica posible y en muy poco tiempo, a una democracia plena y completa», dijo el rey emérito al recibir hoy el galardón. EFE

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