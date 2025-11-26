Juan Carlos I dice que no se arrepiente de su pasado e intenta no tener remordimientos

París, 26 nov (EFE).- El rey Juan Carlos I reconoció en una entrevista emitida por France 3 que cometió «errores», pero que no se arrepiente de su pasado y tampoco tiene remordimientos o intenta «no tenerlos», aunque si pudiese volver atrás tendría más cuidado.

«Todos los hombres comenten errores y todo el mundo los comete», afirmó en una entrevista a la televisión pública francesa titulada «Juan Carlos I. Las confidencias de un rey en desgracia», en la que repasa su vida y los momentos más destacados de sus 39 años de reinado (1975-2014) con motivo de la publicación en Francia a principios de mes de su libro de memorias «Reconciliación».

Preguntado específicamente por los asuntos financieros o fiscales que se le reprocharon y por sus relaciones amorosas, el rey emérito respondió: «Estoy acostumbrado a oír de todo. Cada uno tiene derecho a su opinión, pero todo está resuelto, todo ha terminado. Estoy tranquilo».

«Le acusan de que fue demasiado sensible o demasiado complaciente», le dice el entrevistador. «Sí, así es», afirmó el rey emérito.

Y cuestionado por el periodista franco-luxemburgués especializado en Historia, realeza y patrimonio Stéphane Bern, director y presentador en France 3 del programa «Secretos de la Historia», si piensa que los españoles encajaron peor los regalos económicos que recibió o sus aventuras amorosas, dijo: «Creo que en España el dinero es más importante, pero todo es malo».

Bern le señala que en su libro dice que «no es un santo» y le recuerda que «un rey está bajo constante escrutinio y siempre es un modelo a seguir».

«Recuerdo -dice Juan Carlos I- una frase que mi padre me decía de pequeño: ‘Juanito, hasta en el baño te vemos’. De mayor, entendí lo que quería decir».

«¿Pero a veces lo olvidó?, le dice Bern, a lo que Juan Carlos I responde con un «sí».

«¿Pero se arrepiente de algo?», le inquiere el entrevistador. Su respuesta es también escueta: «No».

«¿Y remordimientos?», continua el periodista. El rey emérito responde: «No, intento no tener ninguno».

Finalmente, el también director del programa «Secretos de la Historia», cuyo último capitulo se titula «Juan Carlos, ¡Gloria y Exilio!», le cuestiona: «Si tuviera que volver a hacerlo, ¿tendría más cuidado?». Juan Carlos I declara: «Sí, claro». EFE

