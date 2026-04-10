Juan Carlos I es «consciente de la importancia» de ser premiado en la Asamblea de Francia

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Catalina Guerrero

París, 10 abr (EFE).- Juan Carlos I es «consciente de la importancia» del «reconocimiento oficial» que supone recibir este sábado un premio a su libro de memorias en la Asamblea Nacional francesa y, para él, va a ser una ceremonia «muy emocionante después de tantos años en el exilio».

Así lo subraya Laurence Debray, coescritora de ‘Reconciliación’, la obra con la que ella y el rey emérito serán distinguidos mañana sábado con el Premio Especial del Jurado del Libro Político, en una ceremonia en la cámara baja francesa organizada por la asociación ‘Lire La Société’, en la que el monarca estará acompañado por sus hijas, su nieto mayor y varios amigos, dice.

«Es un momento importante. ¿Él va a escribir solo un libro, no? Y después de tantos años, tener ese reconocimiento oficial. Él estaba acostumbrado, me imagino, a dar tantos discursos, pero ya hace tiempo que no los has hecho y es consciente de la importancia del momento», señala Debray en una entrevista con EFE.

La coautora, que recibió a EFE en su casa en París, está convencida de que el sábado «será un bonito día» y vaticina que pueden caer más premios.

Debray, que ha escrito varios ensayos sobre Juan Carlos I -entre ellos ‘La forja de un rey’ (2000), ‘Juan Carlos de España’ (2013) y ‘Mi rey caído’ (2021)-, sitúa este nuevo trabajo en su trayectoria marcada por el análisis político y la reflexión sobre el poder.

Su libro ‘Hija de revolucionarios’, el francés Régis Debray y la venezolana Elizabeth Burgos, le permitió cuestionar los mitos de la izquierda francesa e internacional, desde Che Guevara hasta Fidel Castro o François Mitterrand, y arrasó en 2018 en los galardones del Jurado del Libro Político, de los Diputados y de los Jóvenes.

Un rey «muy de novela shakesperiana»

Desde su perspectiva, Debray defiende que la figura de Juan Carlos I posee un carácter «original», «muy de novela shakesperiana», al tratarse de un monarca que no encaja en los esquemas tradicionales.

«No es un rey común: nace en el exilio, impulsa la democracia y abdica sin aferrarse al poder», señala. A su juicio, su papel como motor de la Transición española constituye «una obra maestra política» que sigue despertando interés académico, incluso desde posiciones «muy» republicanas y «nada» monárquicas, como la suya. «Es un rey para republicanos», mantiene.

La autora vincula también su interés por España a su propia biografía. Hija de intelectuales de izquierdas comprometidos políticamente, vivió en el país a finales de los años ochenta y principios de los noventa, en una etapa que describe como «gloriosa», tras la invitación de los socialistas Felipe González y Alfonso Guerra a sus padres para «participar en la construcción de la nueva España democrática».

«En aquella época, el rey era un héroe», apunta.

Su aproximación al monarca fue académica, pero evolucionó con el tiempo. Tras publicar una biografía por sugerencia de Jorge Semprún y realizar un documental para la televisión francesa, que fue la última entrevista del rey tres días antes del anuncio de su abdicación el 2 de junio de 2014, Debray entabló una relación más directa.

Ese vínculo culminó con la propuesta de colaborar en sus memorias, un reto que aceptó con dudas. «Meterme en el papel de ‘ghostwriter’ (‘escritor fantasma’) del rey, siendo mujer, republicana y francesa, era un desafío», dice.

Para crear ‘Reconciliación’, Debray se trasladó durante dos años a Abu Dabi junto a su familia, donde trabajó estrechamente con el monarca, que reside allí desde agosto del 2020, después de que el rey Felipe VI le retirara los alrededor de 200.000 euros anuales que percibía con arreglo a los presupuestos de la Casa del Rey.

«La ambición era que fuera su voz, respetar totalmente sus opiniones, incluso cuando no son políticamente correctas», explica.

En las memorias, el rey emérito confiesa que cometió errores a lo largo de su vida, como haber aceptado el «regalo» de cien millones de dólares del rey de Arabia Saudí, una de las acciones que empañaron su imagen ante la opinión pública de España.

Una obra «actual» en un contexto marcado por populismos

El libro responde, dice, a la voluntad del rey emérito de dejar su testimonio ante una proliferación de «bulos» y una erosión de los valores democráticos: «Quería dirigirse a las nuevas generaciones y recordar que es más difícil construir una democracia que destruirla». En ese sentido, subraya el carácter «actual» de la obra, en un contexto marcado por el auge de los populismos.

A su juicio, Juan Carlos I es una figura global, tanto por su origen como por su trayectoria diplomática, marcada por décadas de relaciones con líderes de todo el mundo.

La concesión del Premio Especial del Jurado del Libro Político -un galardón independiente que se entrega desde hace tres décadas- ha sido por unanimidad por un jurado presidido por la reputada historiadora Annette Wieviorka, especialista en la Segunda Guerra Mundial, destaca.

«Es una historia llena de contrastes», concluye la escritora, aludiendo al hecho de que un Borbón, heredero de Luis XIV, reciba un premio en la Asamblea Nacional de la República Francesa de la mano de una historiadora de pasado izquierdista. «Al final, nos encontramos todos alrededor de un libro». EFE

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