Jueves, 19 de marzo de 2026 (08.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 19 mar (EFE).-

Teherán – La tensión crece en el Golfo Pérsico por los ataques iraníes contra instalaciones de hidrocarburos en países árabes, que han continuado esta madrugada, y las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha advertido que destruirá el campo de Pars Sur, en Irán, si este país vuelve a atacar las infraestructuras energéticas cataríes.

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Irán.- Israel acelera su «operación» en Irán, después de asesinar en los últimos días a tres de las figuras más relevantes del régimen y haber atacado una infraestructura gasística clave, mientras la república islámica intensifica el lanzamiento de misiles balísticos en represalia contra suelo israelí.

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Líbano.- El conflicto vuelve a escalar en el Líbano después de varios días a la baja, con varios ataques en Beirut e intentos israelíes de cortar los accesos a la franja fronteriza.

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Londres.- Rueda de prensa de la Organización Marítima Internacional tras celebrar durante dos días un periodo extraordinario de sesiones para debatir la situación en Oriente Medio, y particularmente la situación creada por el cierre de facto del estrecho de Ormuz.

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Washington.- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el general Dan Caine ofrecen una rueda de prensa en el Pentágono.

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Washington.- Tulsi Gabard, John Ratcliffe y Kash Patel comparecen ante el Comité de Inteligencia de el Congreso.

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Fráncfort (Alemania).- El Banco Central Europeo (BCE) celebra su reunión de política monetaria y publica la decisión sobre los tipos de interés y sus nuevas proyecciones macroeconómicas. Su presidenta, Christine Lagarde, explica las deliberaciones del Consejo de Gobierno en una rueda de prensa.

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Bruselas.- Los líderes de la UE discuten en una cumbre su respuesta a la escalada militar en Oriente Medio y su impacto en la seguridad y la economía del bloque, así como la agenda comunitaria de competitividad, cuya aplicación se ha vuelto «más urgente» ante las derivadas de ese conflicto.

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Bruselas.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, asiste a la reunión del Consejo Europeo que analiza, entre otros asuntos, la situación provocada por la guerra en Irán.

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Bruselas.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, asiste a la cumbre del PPE que se celebra en Bruselas y hará declaraciones a la prensa posteriormente.

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Bruselas.- Los líderes de la Unión Europea (UE) celebran una cumbre donde tratarán de convencer a Hungría para que levante su veto al préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania y una nueva ronda de sanciones a Rusia, y abordarán la guerra en Irán y las repercusiones del cierre del estrecho de Ormuz, donde los socios no tienen intención de enviar activos militares a la zona.

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Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe en la Casa Blanca a la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, en su segundo encuentro bilateral tras la visita oficial del mandatario estadounidense a Tokio el año pasado, en una cita marcada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

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Progreso (México).- Rueda de prensa para dar detalles sobre la flotilla de ayuda humanitaria ‘Nuestra América’, impulsada por dirigentes de izquierda y organizaciones sociales, con el objetivo de llegar este sábado a Cuba con suministros, en medio del deterioro económico y el embargo de Estados Unidos a la isla.

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Caracas.- La ONG Surgentes se concentra en el centro de Caracas para presentar solicitudes ante la comisión parlamentaria que supervisa la ley de amnistía, relacionadas con casos excluidos de la norma, entre ellos el de militares detenidos.

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Caracas.- La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos convoca a una concentración a las afueras de la sede del Ministerio para el Servicio Penitenciario en Caracas para protestar contra las «condiciones inhumanas» de las cárceles en Venezuela.

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Ciudad de México.- El presidente federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, realiza una visita a México, acompañado de una delegación de empresarios con proyectos en el país o interesados en invertir.

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Bangkok.- El Parlamento de Tailandia eligió este jueves como primer ministro para un mandato de cuatro años al conservador Anutin Charnvirakul, quien renueva así el cargo tras las elecciones anticipadas del 8 de febrero y después de haber tomado el relevo tras la destitución de su predecesora el año pasado.

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Lima.- La misión de observación electoral de la Unión Europea (UE), liderada por la europarlamentaria italiana Annalisa Corrado, realiza su primera conferencia de prensa, tras el despliegue de 50 observadores de largo plazo en las diferentes regiones del país.

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Bruselas.- La comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo vota este jueves el acuerdo comercial entre la UE y EE.UU. tras haber paralizado su ratificación hasta dos veces en los últimos dos meses por las amenazas de la administración de Donald Trump hacia Groenlandia y por la incertidumbre que creó la sentencia de la Corte Suprema que anulaba la mayor parte de sus aranceles.

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Cancún (México).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inaugura la 89 edición de la Convención Bancaria, donde autoridades del sector y líderes económico-financieros analizan los retos y oportunidades que enfrenta el país, en medio de la guerra comercial y la revisión del T-MEC.

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Bogotá.- El Foro de Alto Nivel de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y 19 países africanos discute en su segundo día las reparaciones históricas y las conexiones culturales entre las dos regiones.

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Londres.- La Oficina nacional de estadísticas (ONS, en inglés) divulga la cifra del desempleo británico correspondiente a febrero.

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Montevideo.- La vicecanciller de Uruguay, Valeria Csukasi, presenta un estudio sobre el impacto del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, en un momento clave tras la ratificación del tratado en Sudamérica y de cara a su implementación.

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Jan Yunis.- En el sur de Gaza, una carpa acoge estos últimos días de Ramadán a mujeres que se acercan a hornear sus dulces para celebrar el Aid Al Fitr, la fiesta que pone fin al mes sagrado musulmán, entre los escombros a los que ha quedado reducida la Franja palestina.

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París.- El padre de la Constitución española Miquel Roca recibe el premio Diálogo de amistad franco-española.

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Sao Paulo (Brasil).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, participa en la ceremonia de entrega del título de doctor honoris causa post mortem al exmandatario uruguayo José Mujica, en la ciudad de São Bernardo do Campo, cuna política del líder progresista brasileño.

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Tegucigalpa.- El Comisionado Nacional de Derechos Humanos en Honduras presenta su Informe Anual 2025, un documento que analiza la situación actual de las libertades civiles y las garantías fundamentales en el país centroamericano.

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Ciudad Quezón (Filipinas).- La subida del precio del combustible en Filipinas debido al conflicto en Oriente Medio ha hecho que un sindicato de minibuses locales se declare en huelga.

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Miami (EE.UU.).- Tras superar problemas técnicos, el cohete Space Launch System (SLS) y la cápsula Orion regresan a la plataforma de lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy para el despegue de la misión tripulada Artemis II previsto para el próximo 1 de abril, lo que supone el regreso humano a la órbita lunar en más de cincuenta años.

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Miami (EE.UU.).- El Pérez Art Museum Miami (PAMM) acoge la exposición ‘Get in the Game: Sports, Art, Culture’ , que mezcla arte y deporte a través de 100 obras en forma de pintura, escultura, fotografía, video, técnica mixta y recuerdos históricos que exploran la interacción entre ambas disciplinas.

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Asia (varios países).- El Sur de Asia inicia las festividades del Eid al-Fitr para marcar el fin del Ramadán.

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Seúl.- Seúl ultima los preparativos para acoger el próximo sábado un concierto gratuito de la popular banda de K-pop BTS.

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cdp/aca/EFE

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