Jueves, 9 de abril de 2026 (15.00 GMT)

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Madrid, 8 abr (EFE).-

Beirut/Teherán.- Seguimiento del alto el fuego acordado por Estados Unidos e Irán que pende de un hilo tras denuncias de violaciones, bombardeos y un ataque masivo de Israel contra Líbano.

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Caracas.- El chavismo convocó una movilización nacional por la paz el mismo día en que trabajadores y estudiantes llaman a marchar en Caracas hacia el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, para exigir un aumento del salario mínimo, congelado desde hace más de cuatro años.

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Lima.- La campaña electoral para las elecciones de Perú concluye sin un horizonte claro de cara al domingo, con millones de peruanos que decidirán su voto a última hora, después de que ninguno de los 35 candidatos haya logrado desmarcarse ampliamente del resto.

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Roma.- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni comparece ante el Parlamento para ilustrar sus prioridades de cara al último tramo de la legislatura y tras el fracaso de su reforma judicial, tumbada recientemente por los italianos en un referéndum.

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Argelia.- Continúan las conmemoraciones por el 50º aniversario de la proclamación de la República Saharaui.

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Washington.- La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, ofrece el discurso inaugural de las reuniones de primavera de la institución, que se celebran del 13 al 18 de abril y que vienen marcadas por la guerra de Irán y sus agudos y asimétricos efectos macroeconómicos.

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Ciudad de Panamá.- La aerolínea panameña Copa Airlines presenta sus perspectivas para 2026, donde dará a conocer las principales iniciativas de la compañía.

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París.- El Tribunal de Apelación de París juzga al histórico dirigente etarra José Antonio Urrutikoetxea, ‘Josu Ternera’, un proceso que condiciona su entrega a España, donde tiene cuentas pendientes con la justicia.

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Miami (EEUU).- Los astronautas de Artemis II dan una conferencia de prensa en su último día completo en el espacio, mientras ultiman los preparativos para su regreso a la Tierra y repasan los procedimientos de reentrada y amerizaje en el Pacífico.

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Londres.- La cadena británica de radiotelevisión BBC ‘ha hecho sus deberes’ con la inteligencia artificial (IA), y lleva varios años aplicándola al trabajo diario, reflexionando sobre sus límites y creando una regulación propia que todos sus empleados deben respetar partiendo de un principio básico: que esté alineada con el carácter de servicio público de la cadena.

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El Cairo.- Desde los 15 años, el joven Ali al Bayadi lleva pescando, como hacía su padre y abuelo, en el lago Bardawil, en el único salado en la península del Sinaí egipcio. Pero ahora, los que continúan este trabajo están buscando alternativas ante las trabas de las autoridades.

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La Paz.- LA CEPAL y la ONG Ayuda en Acción lanzan en Bolivia un estudio que revela que el acceso a la formación técnica en puede incrementar hasta un 41 % los ingresos de jóvenes en Latinoamérica.

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Bogotá.- Colombia conmemora el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas.

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Moscú.- Se celebra el Foro Espacial Ruso.

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París.- Anuncio de la selección oficial de las películas del Festival de Cannes 2026.

(vídeo)(Foto) París.- El delegado general del Festival de Cannes, Thierry Frémaux, ofrece declaraciones a los medios tras el anuncio de la selección oficial de las películas de esta edición.

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Séul.- El fenómeno del K-pop BTS comienza su gira mundial con un concierto en Goyang, Corea del Sur, en su esperado regreso a los escenarios tras años de espera por el inicio del inicio del servicio militar obligatorio de sus miembros.

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Londres.- La túnica de bautizo de Isabel II y otros 61 bebés de la familia real se exhibe por primera vez en la exposición «La reina Isabel II: Su vida en estilo», en el palacio de Buckingham, que repasa la moda de la soberana a lo largo de diez décadas.

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Londres.- Los jardines del palacio de Hampton Court en Londres acogen el tradicional festival de tulipanes, con más de 100.000 flores de ésta especie que transforman las 24 hectáreas exteriores del palacio en un paraíso de ensueño.

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Lausana (Suiza).- La Colección de Arte Bruto, el mayor museo dedicado a autores marginales, celebra sus 50 años con una exposición que muestra, una vez más, fascinantes creadores que, a menudo internos en psiquiátricos o prisiones, pintaron o dibujaron durante años sin pensar que alguien vería sus obras.

(Video)(Foto)Mulhouse (Francia).- El Museo Nacional del Automóvil de Francia (Mulhouse, Este) inaugura este sábado una exposición dedicada a la Formula 1, con decenas de monoplazas históricos y una importante presencia del piloto argentino Juan Manuel Fangio (1911-1995).

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Los Ángeles (EE.UU.) – Barbie Ferreira y Dacre Montgomery protagonizan una nueva versión del clásico de terror de 1978 ‘Faces of Death’, que se adentra en el lado más crudo de las redes sociales y lanza un mensaje sobre la deshumanización que convierte la tragedia en espectáculo.

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San Juan.- La artista puertorriqueña Kany García presenta este jueves su nuevo álbum ‘Puerta abierta’, que evoca las imágenes «sonoras y líricas» de su niñez en Puerto Rico al son de ritmos caribeños y un tributo a los migrantes dominicanos con una colaboración con Juan Luis Guerra. Por Esther Alaejos

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Ciudad de Panamá.- El tenor mexicano Javier Camarena y el pianista español Rubén Fernández Aguirre ofrecen esta semana un concierto juntos en Panamá, un evento que «pretende promover el diálogo, la cooperación y la solidaridad como pilares de una comunidad iberoamericana unida por su historia, su idioma y su música».

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Bogotá.- El escritor colombiano Mario Mendoza presenta su nueva novela, ‘La hora de los lobos’. Hotel Holiday Inn Calle 67

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Los Ángeles.- Estrella de Noah Wyle en el Paseo de la Fama de Hollywood

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Ciudad de México.- La UNODC, en conjunto con la plataforma de transporte Uber y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México presentan la iniciativa “Mundial Sin Trata 2026” que busca poner el tema de la trata de personas en la agenda pública rumbo al Mundial de Fútbol.

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EFE

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